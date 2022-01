Nejvyšší podíl z této částky, a to 17,3 milionu, si má „ukousnout“ zajištění provozu dětského centra při Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, jež se stará o děti od narození do věku tří let. Po jednání radních to připomněl mluvčí kraje David Šíma. „Zbylá částka 6,1 milionu bude použita zejména pro zajištění činnosti krizového managementu nebo pro podporu zdravotně sociálních činností realizovaných při propuštění pacienta z hospitalizace nebo překladech do pobytových sociálních služeb,“ doplnil.