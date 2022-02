Jeho mladší syn se ve čtvrtek vrátil domů s tím, že už slyšel ve škole o válce a bál se o dědečka. „Ptal se mě, proč na nás zaútočili, a já jsem nevěděl, co mám odpovědět. Už jednou zažil odjezd z Krymu, což samozřejmě nedopadlo dobře pro jeho psychiku. A teď znovu… Aspoň jsem se přesvědčil, že stěhování bylo pro rodinu nejlepším krokem,“ dodal Max Gorbatykh a přiznává, že sám je na tom psychicky také dost zle.

Odchod všech ukrajinských zaměstnanců by pro nemocnici znamenal problém

Za svou rodinu říká, že pomoc nepotřebuje. „Ale další Ukrajinci by potřebovali minimálně psychologickou pomoc. Také by bylo dobré, kdyby se podařilo zařídit hlídání dětí pro ženy, které chodí do práce, někdy i na noční, a jejich manželé odjeli na Ukrajinu,“ doplnil.