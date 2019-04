Střední Čechy – Dva nové případy spalniček (které jsou vysoce nakažlivou nemocí s možností vážných komplikací, šířenou především vzdušnou cestou) byly v uplynulém týdnu hlášeny středočeským hygienikům.

Od počátku roku, tedy za 17 týdnů, již bylo v kraji zaznamenáno 41 potvrzených případů spalniček. Všichni nemocní byli hospitalizováni na infekčních odděleních nemocnic, připomněla zástupkyně ředitelky protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Dana Taclová. „Jednalo se o čtyři děti do jednoho roku, tři děti mezi jedním a čtyřmi roky, dvě děti ve věkovém intervalu od pěti do devíti let, čtyři školáky mezi 10 a 15 lety, jednoho mladistvého a 27 dospělých,“ upřesnila Taclová.