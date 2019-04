Střední Čechy - Nemile rozsáhlý postup onemocnění spalničkami ve středních Čechách neustává. Právě naopak: nemoc se šíří s větší intenzitou. V porovnání s uplynulým týdnem, kdy už počet letošních pacientů vyrovnal počty nemocných za celý loňský rok, krajská hygienická stanice evidovala v 16. kalendářním týdnu o devět potvrzených případů spalniček více. Předchozí nárůst hygienici zaznamenali o pět případů.

Spalničky - ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Na infekčních odděleních nemocnic již bylo letos s tímto onemocněním ve středních Čechách hospitalizováno 39 pacientů, uvedla ředitelka protiepidemického odboru Lilian Rumlová. „Jednalo se o čtyři děti do jednoho roku, tři děti od jednoho do čtyř let, jedno dítě ve věkovém intervalu pět až devět let, čtyři děti ve věku mezi deseti a patnácti lety, jednoho mladistvého a 26 dospělých,“ upřesnila. Stále platí, že nejvíce nemocných pochází z nejbližšího okolí Prahy; na postupu jsou však spalničky i na Mladoboleslavsku.