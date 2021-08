Covidová vakcinace nadále pokračuje. Jen za čtvrtek 12. srpna bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví v kraji vykázáno 4452 podaných dávek – a celkově již podle jeho evidence očkovací místa ve středních Čechách aplikovala 1 132 691 dávek. Z toho bylo 66 tisíc za poslední dva týdny, doplňují data krajského úřadu. T

a také ukazují, že skutečný počet vakcín, které Středočeši dostali, je výrazně vyšší: už značně přesáhl 1,4 milionu. Je to dáno tím, že hodně Středočechů si vakcínu pořídilo v jiných krajích. Především v hlavním městě Praze, jež se na jejich očkování podílela z 27,7 procenta (obnáší to bezmála čtyři sta tisíc dávek).

Takzvané dokončené očkování (za což se, byť stále častěji bývá slyšet o nutnosti přeočkovávat další dávkou, nyní považuje podání dvou dávek, případně jedné injekce v rámci jednodávkového schématu s použitím vakcíny Janssen od společnosti Johnson & Johnson), má aktuálně podle krajské evidence 661 225 Středočechů.

Je tak naplněn dříve zdůrazňovaný cíl, v minulosti představený jako předpoklad pro vytvoření takzvané kolektivní imunity: naočkovat alespoň 70 procent populace dospělých; ve věku 18 let a více. Dnes se však hovoří o tom, že kvůli mutacím viru bude třeba ještě přitlačit. Původně ohlášená meta je nicméně zdolána – již ke středě krajská statistika hovoří o splnění tohoto cíle na 101,39 procenta.

Proočkovanost některých věkových skupin je ale výrazně vyšší. V kategorii 75–79 let má dokončené očkování dokonce rovných 94 procent obyvatel kraje, skupina 70–74 let dosahuje 86 procent a lidé ve věku 80+ jsou očkovaní čtyři z pěti: 81 procento. Nad 73 procenta celkové populace se ještě vyhoupli Středočeši ve věkových intervalech 65–69, 55–59 a 45–49 let.

Za den přibývají desítky případů

Nových případů prokázaného onemocnění covid-19 v kraji přibývají nyní desítky denně. Za čtvrtek jich statistika ministerstva zaznamenala 29, ve středu jich bylo 43, o den dříve 39 a v pondělí 17. Za oba víkendové dny dohromady pak 49. Od počátku sledování vývoje pandemie je pro střední Čechy evidováno 232 946 nakažených (z toho 32 838 v seniorském věku od 65 let výš).

Úmrtí spojovaných s onemocněním covid-19 je ve středních Čechách evidováno 3425. Jejich počet se prakticky nemění již od přelomu května a června; poslední bylo zaznamenáno 16. července.