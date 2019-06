Střední Čechy - Pozvání do Prahy rozesílá hejtmanství představitelům všech 1144 obcí a měst Středočeského kraje. Vedení kraje chystá další, v pořadí již páté setkání se starosty.

Krajský úřad Středočeského kraje - ilustrační foto | Foto: Deník / Martin Divíšek

Uskuteční se v úterý 18. června v Cubex Centru na Pankráci, odkud by si představitelé radnic měli odnést užitečné informace a podněty pro svou práci. A to i takové, které pocházejí „z první ruky“ – od členů vlády. „Velmi mne těší, že naše pozvání k účasti na setkání se starosty přijali kromě premiéra Andreje Babiše i další tři ministři,“ připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO); vedle účasti předsedy vlády Babiše (ANO), jenž zavítal už na minulé setkání vedení kraje se starosty, ohlásila účast nového ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), šéfa resortu zemědělství Richarda Brabce (ANO) a ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO). „Ti seznámí představitele obcí s dotačními tituly a dalšími programy, které by mohli využít,“ upozornila Jermanová, že řeč bude o penězích, jež by představitelům radnic mohly pomoci uskutečnit jejich plány.