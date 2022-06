Stavba nového železobetonového mostu potrvá 24 měsíců od převzetí staveniště. Začít sloužit motoristům i chodcům by tak měl v únoru 2024. Letos podle Jana Čikary, vedoucího oblasti dopravních staveb firmy TAQ, která most postaví, dojde k demolici starého mostu a založení spodní stavby nového. „Napřesrok pak vyhotovíme vrchní stavbu a most zprovozníme,“ ujistil.

Společnost TAQ stavbu v hodnotě 79 milionů korun získala ve veřejné soutěži Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS).

V době výstavby bude doprava vedena právě po provizoriu a to jednosměrně. Hladký provoz zajistí trojice semaforů. Provizorní most unese i kamiony do hmotnosti 41 tun.