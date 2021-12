Jak se shodují všichni majitelé stavebních firem, takovou situaci, jaká je letos, nepamatují. „Ještě vloni byl člověk zvyklý, že zboží dojde za tři až pět dní od objednávky, nyní se čeká několik měsíců. Nebo objednávku třeba dodavatelé po několika týdnech vrátí – stornují a zboží nedodají vůbec. Těžce se pak zákazníkům vysvětluje, že to nejsme schopni dodat a musíme jim vrátit peníze,“ posteskl si Tomáš Urban, vedoucí rakovnické pobočky IZOMAT.

Nejvíce nedostatkovým zbožím je zde aktuálně zdivo a poté sortiment z plastu, konkrétně chráničky a drenážní trubky.

Také Milan Chlada, vedoucí Stavebnin DEK Kladno, pod kterou spadají i prodejny u Lubné a v Novém Strašecí potvrdil, ze za dvacet osm let firemní historie je letošek z hlediska cen extrémní. „Největší zdražení se obecně týká materiálů ze dřeva, plastu a kovu,“ popsal situaci Martin Chlada.

Nejvýraznější nárůsty cen se týkají polystyrenu, který narostl o 100 procent, železo, čedičové vaty jsou o polovinu dražší, železo o 60 až 90 procent a dřevo narostlo o 50 až 150 procent. O desítky procent zdražily i cihly, pórobetony a další materiál. „Další zdražení o zhruba deset procent očekáváme na začátku příštího roku. Na cenu má v dnešní době vliv i cena obalových materiálů a dopravy,“ připomněl Chlada a přiznal, že u některých komodit si zákazník počká i dva měsíce. „Nejhorší situace je v čedičových vatách na zateplení fasád, cihelných blocích a pórobetonových tvárnicích, kde se termíny dodání pohybují kolem dvou až čtyř měsíců,“ upozornil.

Problém je i s tepelnou izolací

Jeho slova potvrdil i Stanislav Čech ze Stavebnin Roztoky, které se nacházejí na pomezí Rakovnicka a Berounska. „Na pórobetonové tvárnice je aktuální dodací termín na únor až březen příštího roku. Problém je i s tepelnou izolací, tedy tvrdou vatou určenou na zateplování fasád, kde se čeká tři až pět měsíců, na střešní krytiny jen o něco méně,“ popsal Čech. Nejmenší problém s dodávkami je naopak s polystyrenem a pytlovaným zbožím, jako hotovou maltou, cementem a vápnem. Zde je termín dodání převážně do dvou týdnů od objednání. „Jinak prakticky celý letošní rok je problém s dodávkami stavebního materiálu jako celku. Od nářadí, přes pytlované směsi, materiálu na hrubou stavbu až po obklady a dlažby. Když už je materiál vyrobený v továrně, tak nastává problém s dopravou protože je málo řidičů kamionů,“ poznamenal Čech.

Také v Roztokách vzrostla cena dřeva téměř na dvojnásobek, v poslední době postupně klesá, hutní materiál až o 150 procent, polystyren o 80 až 100 procent. Cena materiálu z plastu (tedy potrubí, hadice, fólie apod.) vzrostla o 50 až 80 procent. Betonové výrobky a střešní krytiny šly nahoru o 15 až 25 procent.

Ve stavebninách STAVMAT v Rudné budou zdražovat v průměru o dvacet procent, a to hlavně kvůli cenám energie, přepravy a zdražení vstupních surovin, jako je cement a vápno. Tyto suroviny se zdražují kvůli nedostatku, ale také kvůli emisním povolenkám. Čekací doby se pohybují v rozmezí 30 až 120 dnů od objednání. „Vata je například úplně nedostatkovým zbožím. Takže pokud někdo chce začít stavět na jaře, tak již už bude mít problém sehnat zdivo a počítám, že pokud by se nyní objednalo, tak by dodání bylo kolem května,“ pronesl Radim Dresler.

Betonové výrobky (bednění, dlažby, obrubníky) půjdou nahoru o 20 procent a termín dodání je nejdříve na jaro 2022. Vaty jsou úplně nedostatkové zboží a je přidělováno od výrobců podle alokací. „Polystyreny kvůli ceně ropy půjdou také nahoru. Železo aktuálně stagnuje, ale myslím si, že až se znova rozběhne autoprůmysl, tak půjde cena nahoru. Dřevo aktuálně stagnuje,“ popsal Dresler.

Podle vedoucího obchodního střediska se situace pro ty, kteří se rozhodli stavět, zhoršuje i zvýšením úrokových sazeb u hypoték. „Ty se dneska pohybují nad čtyři procenta. Navíc se zvyšují ceny pozemků,“ podotkl.