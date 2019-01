Střední Čechy - Rozhodnutí by bylo dobré přehodnotit, reagoval ve čtvrtek odpoledne radní Středočeského kraje pro dopravu František Petrtýl (ANO) na ohlášenou stávku řidičů autobusů s celostátní působností. „Věřím, že odborová organizace od stávky upustí," konstatoval.

Autobus. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Střední Čechy se řadí ke krajům, jejichž představitelé považují stěžejní příčinu sporů za vyřešenou. Hlavním tématem je debat poskytnutí peněz na zvýšení platů šoférů garantované vládou – a potřebných 124 milionů korun vyčlenili krajští zastupitelé už při schvalování rozpočtu na rok 2017 v polovině prosince.

Hejtmanství se stávkou nesouhlasí

Dopravci sice ještě nic nedostali – jednání ale dospěla ke zdárnému výsledku a brzy se to má změnit. Právě ve čtvrtek krajští radní převod peněz autobusovým dopravcům schválili. Hetmanství předpokládalo, že důvod stávkovat tak ve středních Čechách nebude. Odborový svaz dopravy však po čtvrtečním jednání ohlásil uspořádání celonárodní stávky. Její termín i rozsah teprve bude upřesněn.

Nesouhlasíme, ozývá se z hejtmanství už nyní. Za situace, kdy podle předchozích dohod začala většina dopravců vyplácet řidičům vyšší platy už od ledna – prozatím z vlastních hospodářských výsledků – a nyní radní odkývli, že připravené peníze budou firmám provozujícím autobusy skutečně poslány, se takový postup představitelům kraje nelíbí.

Hrozba stávky nemusí být zažehnána

„Středočeský kraj s celonárodní stávkou řidičů autobusů nesouhlasí. Je podle nás neférová k cestujícím i krajům, jako je ten náš, kde už navýšení platů řidičů vyřešili," zdůraznil Petrtýl. Řidičům radní připomněl, že slib, který dal odborovým organizacím, kraj splnil.

Jaký ohlas budou jeho slova mít, těžko odhadovat. Už počátkem týdne předseda Odborové organizace ČSAD Střední Čechy Karel Vostruha naznačil, že i když peníze jsou prakticky na cestě, ještě nemusí být hrozba stávky zažehnána.

Potíže se mzdami přetrvávají v některých krajích

„Pokud Středočeský kraj rychle doplatí dopravcům peníze, neměl by být perzekvován jako ostatní kraje, které nařízení vlády neplní," prezentoval Vostruha své mínění – zdůraznil však, že definitivní rozhodnutí padne právě ve čtvrtek: na celostátním odborovém sněmu. Zvítězil většinový názor: stávkovat.

I když z jednání odborářů nakonec vzešla shoda na vyhlášení stávky s celorepublikovou působností, je zatím obtížné předvídat, jakou nakonec bude mít akce podobu. Předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík ve čtvrtek připomněl, že nejzásadnější potíže s nízkými mzdami přetrvávají v Ústeckém, Jihomoravském a v Pardubickém kraji.

V kraji zajišťují dopravu více než dva tisíce řidičů

I jinde se však vedou debaty kolem systému navýšení mezd. Ovšem – podle předpokladů by se v některých regionech mohl objevit i větší počet stávkokazů. Mezi odboráři se teď zřejmě bude debatovat o tom, jak by účinnou stávkou řidiči demonstrovali svůj význam pro společnost – a tím by mohli významně posílit svoji pozici pro budoucí vyjednávání. Ve středních Čechách zajišťují veřejnou autobusovou dopravu více než dva tisíce řidičů. Pracují pro 24 dopravních společností, s nimiž má hejtmanství uzavřeno celkem 34 smluv.