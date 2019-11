Tohle vše však platí pouze v případě, že na účast středočeské výpravy kývnou krajští zastupitelé. Nesouhlas se neočekává, i když bude třeba uhradit 324 tisíc korun. Účastnický poplatek je stanovený za den a noc na 480 korun na hlavu – celkem tedy připadá 2400 Kč na jednoho člena výpravy. Celkové náklady na středočeskou účast však budou podstatně vyšší, poznamenal radní s tím, že rozpočet na komplexní zajištění výpravy je vyčíslen na 1,6 milionu korun. „Dalšími výdaji ještě budou peníze na dopravu, jednotné reprezentační soupravy, mzdy pro trenéry, peníze na drobný prezentační materiál a technické zajištění sportovních výprav,“ vyjmenoval, s čím je třeba počítat.

Očekává, že se Středočeši nebudou vracet domů bez slušné sklizně cenných kovů. Zvlášť když bylo do programu zimní olympiády zařazeno karate! „Pro náš kraj je to dobrá zpráva. Karatisté nás totiž v minulosti při letních olympiádách skvěle reprezentovali – a přidávali do celkového pořadí nejen cenné body, ale i medaile,“ těší se Draxler na dobré výsledky. V minulosti navíc středočeské sportovní naděje ukázaly, že se v rámci zimní mládežnické olympiády mohou poměřovat i se soupeři z regionů, kde mají velká horská střediska zimních sportů.

Zimní olympiáda dětí a mládeže

* Klání v 11 sportovních disciplínách:

- akrobatické lyžování

- alpské lyžování

- běžecké lyžování

- biatlon

- krasobruslení

- lední hokej

- lyžařský orientační běh

- rychlobruslení

- snowboarding

- šachy

- karate

* Doplňková umělecká soutěž: hra na EKN (elektronické klávesové nástroje)