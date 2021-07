Rychlost, pásy, alkohol a telefonování. To je výčet pochybení, která středočeští policisté nejčastěji odhalili při silničních kontrolách spojených s dohledem na provoz na začátku prázdnin. O jejich výsledcích ve čtvrtek informoval policejní mluvčí Pavel Truxa. S tím, že zvýšená pozornost věnovaná dění na silnicích a dálnicích právě v tomto období je na místě. „Ze zkušeností a statistik minulých let bohužel víme, že právě prázdninové dny budou spojeny i se zvýšeným počtem dopravních nehod,“ poznamenal.

První dopravně bezpečnostní akce prázdninového ražení se uskutečnila již o posledním červnovém víkendu. Od 25. do 27. června bylo do akce nasazeno 391 policistů, kteří zkontrolovali 3591 vozidel a jejich řidičů, připomněl Truxa středočeský podíl na dohledu organizovaném celostátně. Krajský výsledek? Bylo to 570 zaznamenaných přestupků. „Celkem 209 řidičů překročilo maximální povolenou rychlost, 15 jich před jízdou požilo alkohol a 68 řidičů nepoužilo za jízdy bezpečnostní pás.