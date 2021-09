Čtrnáctidílný seriál Jany Škopkové Českem na koňském hřbetu představuje pozvánku do jednotlivých krajů. Průvodci Martin a Ondřej Krausovi vezmou diváky na putování po českých hipostezkách s návštěvami hradů, zámků i hřebčínů. „Cesta po středních Čechách pro filmaře začala v Lánech, kde vzdali hold prezidentovi T. G. Masarykovi, milovníkovi koní. Další zastávkou byly Královice, kde se hipostezky začaly značit poprvé ve středních Čechách. Na královském hradě Křivoklát se diváci spolu s herci ponoří do historie; nejen té spojené s koňmi,“ připomněla Dlouhá. A zámek Radíč na Příbramsku? Tam diváci mohou objevit zvláštní hypoalergenní plemeno Curly Horse.

Naopak hodně intenzivní „nepohodě“ je věnován desetidílný detektivní seriál Ochránce : na obrazovce se řeší šikana, sebevražda, smutný úraz, úmrtí dítěte, sexuální obtěžování a další neradostné situace, které mají jedno společné: školní prostředí. A bohužel nejde o příběhy, které by se zrodily ve fantazii tvůrců: ti se inspirovali reálnými kauzami. I proto Deník zaznamenal, že mezi středočeskými pedagogy se seriál těší mimořádné sledovanosti: jakkoli otřesně se děj jeví, nejsou to pro ně smyšlenky: podobné události se ve školách opravdu odehrávají. A učitele zajímá, jak si s jejich řešením poradí televizní hrdinové. „Na seriálu pracovala producentská skupina Michala Reitlera, na scénáři spolupracovali Tomáš Feřtek a Matěj Podzimek,“ konstatovala Dlouhá. S dodatkem, že v hlavní roli celostátního školského ombudsmana se objevuje Lukáš Vaculík.

Komediální Osada , s nadhledem rozebírající český fenomén chataření, nabídne 13 epizod právě od Berounky. Seriáloví chataři, kteří představují povahově odlišné osobnosti, se zde snaží najít společnou řeč. „Ve spolupráci režiséra Radka Bajgara, scenáristy Petra Kolečka a kreativního producenta Josefa Viewegha vznikl seriál, který se ve středních Čechách natáčel od jara do podzimu loňského roku,“ připomněla Dlouhá. Výsledek nyní nabízený divákům přibližuje jako chytrý odpočinkový seriál pro celou rodinu plný vtipných dialogů, komických a lehce absurdních situací i pohody.

Zaměření nových seriálů představuje Linda Dlouhá z krajské turistické centrály. „Letní atmosféru navodí seriál Osada, natáčený u Nižboru poblíž řeky Berounky. Dále se ve středních Čechách natáčel seriál Ochránce; filmaře vzal do měst Kladno a Slaný, kde se odehrály kauzy, o nichž vypráví,“ konstatovala. Na koňském hřbetu je pak seriál cestopisný, ve kterém průvodci v sedle starokladrubských hřebců projíždějí českou krajinou po hipostezkách; trasách, které jsou vyznačeny přímo pro jezdce na koních. Divákům představí i středočeské lokality v jejich okolí: Lány, Královice, Radíč či hrad Křivoklát.

Ta má producentům nabízet vhodné lokace k natáčení a pomáhat i při samotném filmování – a v této roli vystupovala i při přípravě zdejších dílů, potvrzuje Martina Kuncová ze Středočeské filmové kanceláře. „Na to jsme hrdí; je to pěkná ukázka toho, že naše práce nese zasloužené ovoce,“ zdůraznila.

Ochránce, Osada a Českem na koňském hřbetu. To jsou podzimní seriály České televize, které se natáčely i ve středních Čechách. | Foto: archiv České televize - foto Radek Bajgar

/FOTO/ Ochránce, Osada a Českem na koňském hřbetu. To jsou podzimní seriály České televize, které se natáčely i ve středních Čechách. K obrazovce zve Středočeská centrála cestovního ruchu, jejíž součástí je i krajská filmová kancelář.

