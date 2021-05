Do České republiky vjíždějí Američané na hraničním přechodu Rozvadov, následuje přesun v délce 115 kilometrů do místa odpočinku a zformování skupin v areálu dálniční policie v Ostrově u Stříbra na Tachovsku. Další úsek měří 253 kilometry – a vede k místu denního odpočinku s přespáním na Vysočině: v Rančířově u Jihlavy. Tam česká armáda vybudovala stanový tábor s hygienickým zázemím, na jehož výstavbě i zajištění provozu se významně podílejí příslušníci vznikajícího praporu podpory nasaditelných sil z Rakovníka. Podstatná část tohoto úseku vede před střední Čechy: po dálnicích D5, D0 neboli Pražském okruhu a D1.

Projíždějící skupiny americké techniky doprovázejí nejen příslušníci české vojenské policie, ale i Policie ČR. Při jejich průjezdu je zastavován provoz na dálničních nájezdech, aby do kolon nevjela civilní auta. Je to nejen kvůli předpisům, které obecně zakazují ostatním účastníkům silničního provozu zařazovat se do jakýchkoli kolon. V tomto případě by to bylo obzvlášť nebezpečné, protože takový osobák ve svém sousedství by řidič bojového vozidla ani nemusel vidět (a tudíž ani reagovat na jeho přítomnost). Ještě před příjezdem amerických vojsk také upozorňovala mluvčí policie Plzeňského kraje Pavla Burešová na předjíždění levým pruhem: je nutné zařadit se až před kolonu. A kdo plánuje z dálnice sjíždět, má se držet v bezpečí za kolonou: vyvarovat se manévrů, jež by mezi těžkou technikou mohly mít i fatální následky.

Poslední čtvrtá skupina konvoje projela kolem Prahy a pokračuje po dálnici D1 do Rančířova. Tam už jsou první tři skupiny vojáků.

Stanový tábor postavil prapor podpory nasaditelných sil z Rakovníka. Cvičíme svoje schopnosti spolu s koaličními partnery.#WeAreNATO #DefenderEurope pic.twitter.com/ZBpsIg9nfV — Armáda ČR (@ArmadaCR) May 23, 2021

Za Rančířovem následuje v České republice ještě 181 kilometr dlouhý úsek trasy, kdy se vojska budou přesouvat – rovněž v noci, kdy bývá provoz nejmírnější – po dálnicích D1 a D2 na Slovensko. Tam vstoupí na hraničním přechodu Břeclav. Celkově budou přesuny šesti stovek vojáků se 190 kusy techniky ukončeny ve středu, informovala Magdalena Dvořáková z Generálního štábu Armády ČR. Mluvčí 2. jezdeckého regimentu z Vilcecku John Ambelang (jinak z Kansas City v Missouri) však připomněl jiná čísla: celkem má Českou republikou projíždět na sedm stovek Američanů, vybavených 150 vozidly. Zpět ze cvičení se Američané mají po stejné trase vracet v termínu 12.–16. června.

Průjezd prvních jednotek se kromě zpomalení dopravy obešel bez vážnějších komplikací. Čelo konvoje o 15 vozidlech, jež bylo původně na hranici s Německem očekáváno v sobotu kolem sedmé večer, dorazilo se zpožděním; vojenská technika se objevila po půl deváté. Na možné posuny časového plánu Dvořáková Deník upozornila už s předstihem – s odkazem na velkou vzdálenost, kterou je třeba před příjezdem urazit po Německu.

Americké konvoje přesouvající se takzvaně po ose cestou na pravidelně se opakující cvičení Saber Guardian projíždějí Českou republikou od roku 2015. Loni nejely, protože kvůli opatřením proti šíření koronaviru bylo zrušeno i cvičení. Kolaps dopravy vyvolal v roce 2019 denní přesun po D1, tehdy s černými omezeními kvůli modernizaci. Zasažena byla i dálnice D10; Američané tehdy nocovali v kasárnách ve Staré Boleslavi.