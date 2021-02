Omezovat propojení mezi Prahou a středními Čechami by bylo podobné jako chtít oddělit hlavu od těla: smrtící. To v sobotu vpodvečer prostřednictvím twitteru vzkázali vládě primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) a o minutu později i středočeská hejtmanka Petra Pecková (za STAN).

„Je zásadně nutné zachovat i propojení v oblasti zdravotnictví,“ napsali Hřib s Peckovou na twitteru.

Mohou projít představy ministra?

Hřib s Peckovou reagovali na slova ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), který nevyloučil, že vláda by na svém pondělním zasedání mohla zvažovat i variantu omezení cestování mezi kraji. Jakkoli se to z laického pohledu nejeví jako opatření, jehož dodržování by bylo možné rozumným způsobem kontrolovat; tím méně pak vynucovat. Stěží by tak případné nařízení z tohoto soudku mohlo znamenat víc než pouhý apel na lidi, kteří jsou zvyklí být slušní a poslušní.To si však zjevně uvědomuje i předseda vlády Andrej Babiš, když v pátek zdůraznil, že spíš je třeba přesvědčit lidi, aby dodržovali opatření, která jsou již v platnosti.

Další zpřísňování restrikcí, jež lidé stejně respektovat nebudou, by podle premiérových slov postrádalo smysl. Včetně ministrem Blatným zmiňovaných návrhů na uzavření hranic mezi kraji nebo omezení cestování do určité vzdálenosti od místa bydliště. Vláda ostatně nemá jistou podporu při očekávaném hlasování o prodloužení nouzového stavu, o němž by zanedlouho měla rozhodovat Poslanecká sněmovna. A lze tam očekávat debatu o tom, jak jsou současná omezení zmatená, nesourodá, nepředvídatelná – avšak rozhodně nikoli účinná.

Víkendové varování Peckové s Hřibem by tak v těchto souvislostech nemělo upozorňovat na nebezpečí, které by se jevilo jako příliš aktuální. Ohlasy, které se objevily v diskusních příspěvcích pod jejich tweety, nicméně odkazují i na některé stránky vzájemných vazeb hlavního města a jeho okolí, jež jsou poněkud komplikovanější.

Debata ukazuje i sousedské napětí

Pod Hřibovým příspěvkem se například objevily debaty o parkování Středočechů v metropoli (ale i o příjmech, jež z toho Praze plynou) či třeba upozornění, že bez Středočechů dojíždějících do práce by leccos v hlavním městě nemuselo fungovat. Nechyběla však ani zmínka o nežádoucím průjezdu nerezidentů Prahou po pravém i levém břehu Vltavy a o uzavření těchto tras. Pod slovy Peckové lze zase najít kupříkladu výhradu Adama Čably vůči slovům o propojení zdravotnictví, když z přetížené nemocnice ve Slaném byli pacienti převáženi do nemocnic v Rakovníku, Berouně, Říčanech i Kutné Hoře, přestože nejblíž by to bylo do pražského Motola.

Lze tam ale najít i opakované odkazy na to, že uzavření krajů by byl takový nesmysl, že nic podobného prostě nehrozí. Třeba uživatel Gandalf napsal: „Nebojte se. Jak by Havlíček asi jezdil do práce? Vláčkem se svým psem? A co teprve dojíždění z Průhonic… To by musel premiér dojíždět v kufru auta…“ Narážel na to, že ministr dopravy i průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) bydlí v Mníšku pod Brdy a v Průhonicích zase má dům předseda vlády Babiš. Ostatně – přes Středočeský kraj vedou cesty do práce do práce i všech dalších mimopražských ministrů; i ta z Brna, kde má domov aktuální šéf resortu zdravotnictví Blatný.