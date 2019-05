Vlastně pěkně podle abecedy začal s představováním technologických špiček ve středních Čechách, které kladou důraz na rozvoj, výzkum a zavádění nejnovějších vědeckých poznatků do praxe, ředitel Středočeského inovačního centra Vilém Růžička. Ve středu byl jedním z hlavních řečníků na akci nazvané Středočeský kraj – region budoucnosti.

Uspořádalo ji středočeské hejtmanství právě společně s inovačním centrem, a to s cílem nabídnout pozvaným hostům z kruhů průmyslu, vědecko-výzkumné, akademické i státní sféry možnosti k rozvoji spolupráce – a také představit kraj jako „region progresivních řešení a chytrých lidí“. Jako region, který nemá jen ambice udržet si postavení republikové jedničky, ale chce se stát jedničkou s hvězdičkou. A ještě podtrženou k tomu.

Potvrdil to i Růžičkou připomínaný výčet firem. Obzvlášť pak v závěru, když dospěl k VTP Roztoky. V tamějším vědeckotechnickém parku se zrodila novinka, která má napřesrok ohromit svět: získávání vody ze vzduchu i v místech, kde panuje mimořádné sucho. Právě tohle se má stát jedním z taháků české expozice na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. „Budeme měnit dubajský písek v krásné rostliny,“ těší se Růžička.

Světu toho ale střední Čechy mohou nabídnout víc – a není to jen vývoj technologií pro automobilový průmysl, jež by každého asi napadly jako první. Ve Vestci se rodí nový lék na rakovinu prsu. V Dolních Břežanech začal fungovat nejvýkonnější vědecký laser na světě, umožňující imitovat i okamžiky vzniku vesmíru.

A lze připomenout třeba i vznik první pružné čočky na světě, jež řadě lidí dokázala vrátit zrak, či podíl na vývoji družice směřující ke Slunci. Stejně jako zkoumání celé sluneční soustavy (ale také světelného smogu) Astronomickým ústavem Akademie věd ČR v Ondřejově. Mimochodem – v kraji působí 25 výzkumných organizací a 11 vědecko-technologických parků či inovačních center. A dohromady s Prahou má kraj 50 procent vědeckovýzkumné kapacity celé republiky!

Posvítit si na osvětlení

Samotné SIC neboli Středočeské inovační centrum ve středu ukázalo nejen zbrusu nové logo, ale také zcela novou tvář. Vznikly nové divize, přičemž unikátem v rámci republiky je program pro města a obce. Těm může SIC pomoci jako komunikační platforma: například tam, kde řeší problémy se suchem, se zaváděním vysokorychlostního internetu či v oblasti mobility při plánování nejrůznějších čidel, řekl Deníku ředitel Růžička.

S tím souvisí i to, že se SIC angažuje v oblasti takzvaných chytrých lamp. „V souvislosti s takzvaným biodynamickým světlem jsme v kontaktu s Hynkem Medřickým, chystáme pilotní projekt se společností Byzance – a hledáme výrobce; aktuálně jednáme s Teslou,“ konstatoval.

Střední Čechy jako jednička



Já jsem hrdá Češka, byť původem ze severu Moravy. Středočeský kraj je v rámci republiky lídrem inovací – a přeji mu, aby to tak zůstalo. Je příkladem a vzorem pro ostatní kraje.



Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu



Středočeské firmy a výzkumná centra jsou v řadě oborů světovými lídry – a také tahouny české ekonomiky. Inovace, chytrá řešení, smart city – to zní učeně; všechno to ale plyne z umu, vzdělanosti a z touhy být nejlepší.



Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje



Středočeský kraj patří k hlavním inovátorům v České republice – a Středočeské inovační centrum je jeho klíčovým nástrojem. Pro každou cílovou skupinu – firmy, výzkumné instituce, obce i zahraničí – je vyčleněn tým odborníků, kteří průběžně mapují, analyzují a následně navrhují konkrétní služby, projekty a programy. Od poradenství přes networking neboli navazování spolupráce až po administraci dotačních programů.



Vilém Růžička, ředitel Středočeského inovačního centra



Zdroj: Středočeský kraj – region budoucnosti

