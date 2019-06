„Nejvyužívanější je samozřejmě cyklověž v Lysé nad Labem, protože stojí nejdéle, otvírala se už v roce 2017, našla si již své uživatele,“ říká Rudolf Bernart, jednatel společnosti Systematica, která cyklověže staví. Podle jeho slov ovšem už i Poděbrady budou zhruba na ¾ návštěvnosti Lysé. Lyská cyklověž ubytuje měsíčně přibližně 2200 jízdních kolo, poděbradská cca 1600.

„Kolín se rozjíždí velmi dobře, až téměř překvapivě. Někde se říkalo, že v Kolíně až tolik lidí na kole nejezdí, a jak vidno, není tomu tak. Cyklověž přitahuje i nové cyklisty, kteří potřebují bezpečné uložení pro své kolo,“ říká Rudolf Bernart.

Přestože je cyklověž u kolínského nádraží otevřená teprve od minulého měsíce, využilo ji už několik set cyklistů, měsíční návštěvnost se bude pohybovat kolem 650 až 700 lidí. Čelákovický biketower, který se otevíral také v květnu, má za první měsíc provozu na svém kontě 300 až 400 uživatelů.

Za skutečností, že je to méně než v Kolíně, může stát i fakt, že čelákovické cyklověži se při otevírání společně s nádražím nedostalo příliš publicity. Pro všechny cyklověže ale platí, že je lidé začínají využívat postupně, počet uschovaných kol se všude neustále zvyšuje.

A zvyšuje se ještě jedna velmi důležitá věc. Používání přilby. Pokud má člověk možnost nechat kolo pouze ve stojanu, těžko tam s ním nechá i přilbu. Buď se s ní poté vláčí v ruce, nebo ji spíše vůbec nepoužije. V cyklověži si ale lze s kolem uschovat i příslušenství.

„Tím, že lidé mohou kolo bezpečně uložit, používají pak elektrokola a také přilby. Každé třetí kolo v cyklověžích má na řidítkách přilbu,“ potvrdil Rudolf Bernart.

Cyklověže, které se v současné době budují, jsou schopné bezpečně uskladnit 118 kol na celkem malé ploše 69 čtverečních metrů. Další by měla vyrůst opět v Lysé nad Labem. Ano, už druhá. „Od prvního dne otevření cyklověže bylo jasné, že tato služba je velmi potřebná, svědčí o tom množství cyklistů, kteří biketower využívají. Cyklověž je neustále plná, prostě jedna nestačí,“ potvrdil starosta Lysé nad Labem Karel Otava.

„Jedna konkrétní věc na podporu cyklistické dopravy má větší dopad než tisíce slov o tom, jak je dobré ji podporovat. Jsem rád, že cyklověže jsou na prvním místě,“ uzavřel jednatel Asociace cykloměst Jaroslav Martínek.

Jak to v cyklověži funguje

Platí se až při vyzvednutí kola.



Do té doby má cyklista u sebe lístek od uložení kola.



První minuta uložení je zdarma, to kdyby si člověk třeba zapomněl v batohu na kole třeba peněženku a potřeboval kolo zase vyndat.



Kam kolo jede, co se s ním děje, vše je vidět na monitoru, který majitel kola sleduje u vchodu.



Spolu s kolem lze uložit cyklovybavení, batoh, ale třeba i nákup.



Co počít, když člověk přijde k cyklověži, kde má uskladněné kolo, a zjistí, že lístek od něj ztratil? Na terminálu je telefonní číslo non stop linky, kde pomohou problém vyřešit. Ke každému kolu cyklověž ukládá kamerový záznam, takže je vidět, kdo kolo ukládal.



Pokud ztrátu lístku člověk zjistí třeba ve vlaku, lze kolo na dálku zablokovat. Může se také stát, že člověk pospíchá na vlak a přestože ho věž automaticky upozorňuje, píská a mluví na něj, prostě si lístek ve spěchu zapomene vzít. Pro tyto případy je v pokladním terminálu režim, který po minutě lístek zneplatní. Takže když přijde někdo další, ke kolu se nedostane.