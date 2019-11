V souvislosti s připomínkou Světového dne diabetu, který připadá na čtvrtek 14. listopadu, uvedl mluvčí pojišťovny Vlastimil Sršeň, že loni VZP evidovala v celé republice 557 157 pacientů trpících diabetem. Je to téměř každý desátý klient! „Za léky na cukrovku dala VZP 4,36 miliardy korun. Další tři miliardy stála ostatní péče o diabetiky,“ připomněl Sršeň loňskou bilanci. S tím, že průměrné náklady na jednoho pacienta se pojišťovně loni vyšplhaly na 13 174 Kč.

Jestliže to za posledních pět let představuje nárůst o 13,79 procenta, podle mluvčího to svědčí o tom, že stále více lidí má přístup k moderním léčivým přípravkům. „Právě na léky na recept připadá téměř 60 procent z celkových výdajů pojišťovny za diabetes,“ konstatoval Sršeň.

Zbytek se týká souvisejících zdravotních výkonů, zdravotních pomůcek pro diabetiky i dalších výdajů, jako třeba na dopravu nebo lázně (jakkoli bude asi leckdo marně vzpomínat, zda zná ve svém okolí cukrovkáře, který dostal poukaz do lázní; to se týká hlavně pacientů s komplikacemi).

Ve Středočeském kraji, který je nejlidnatější v republice, loni pojišťovna evidovala 63 581 klientů s diabetem. Náklady spojené s jejich léčbou vyčíslila na 882,881 milionu korun. Průměr na jednoho, 13 886 Kč, převyšuje o sedm stovek celorepublikovou hodnotu. Ještě vyšší odskok od zbytku státu představuje s průměrem na hlavu 14 801 Kč Praha, kde pojišťovna loni hradila péči 58 091 diabetikům. Na jednoho vychází téměř o tisícovku víc než ve středních Čechách.

Cukrovka neboli diabetes mellitus se projevuje poruchou metabolismu cukrů. Prevence je možná jen částečně. Lékaři doporučují především dostatek pohybu, udržování normální váhy a zdravé stravování.