Podepsaný dokument však nepočítá jen s rozvojem vzájemných vazeb v oblasti vzdělávání. Či cestovního ruchu a kultury, kde v podobných případech lze společnou řeč i společné zájmy nacházet nejsnáz. Stranou pozornosti nemají zůstat ani podnikání, věda, výzkum a inovace (ne náhodou se návštěva uskutečnila zrovna v době konání akce City For The Future 2021 v Budapešti). Dokumenty, které k podepsanému memorandu zveřejnily obě strany, dále hovoří o rozvoji kontaktů v oblastech ochrany památek, regionálního rozvoje, životního prostředí i dopravy. Počítá se mimo jiné se „získáváním oboustranně zajímavých podnětů pro každodenní práci“ – obzvlášť když oba regiony jsou si v mnohém podobné.

/FOTOGALERIE/ S partnery z maďarské župy Pešť už některé středočeské školy začínají navazovat kontakty – a schyluje se k tomu, že by vzájemné vazby mohly být intenzivnější. Hovoří o tom memorandum o spolupráci mezi oběma regiony, které během dvoudenní návštěvy v Maďarsku podepsala hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) a její partner v obdobné funkci István Szabó (Fidesz–KDNP), jenž je ve své zemi titulován jako předseda valného shromáždění župy.

