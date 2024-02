„Zdravotnictví nejsou jenom nemocnice, jsou to i další služby, které musí zajišťovat kraj. Jsem rád, že se nám daří udržovat provoz sítě pohotovostí, že nedochází k omezování ordinačních hodin, takže lidé mohou mít jistotu, že v případě zdravotních potíží mají kde najít pomocnou ruku. Nedílnou součástí je i zajištění činnosti dětského centra nebo záchytek, což jsou činnosti plně nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, za jejichž zajištění odpovídá kraj,“ uvedl náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

Na provozování sítě pohotovostí v letošním roce Středočeský kraj vyhradil 45 milionů korun. Pro nemocnice založené Středočeským krajem je vyčleněno zhruba 24 milionů korun, pro ostatní poskytovatele zdravotních služeb lůžkové a ambulantní formy péče na území kraje jde o 19,5 mil. Kč. Zbývajících bezmála 1,5 mil. korun zůstane zatím jako rezerva. Lékařskou pohotovostní službu ve Středočeském kraji zajišťují poskytovatelé akutní lůžkové péče, tedy nemocnice, kde jsou v případě potřeby k dispozici navazující odborná vyšetření. Výjimkou je pohotovost v oboru zubní lékařství, kde jsou služby zajištěny v rámci některých vybraných nemocnic či nasmlouvané přímo s ordinacemi.

Zastupitelé schválili také poskytnutí investičních dotací pro krajské nemocnice. Dohromady jde o 174,6 mil. korun. Například Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov dostane na dofinancování rekonstrukci spalovny 40 milionů korun, kladenská nemocnice získá na dokončení rekonstrukce čistírny odpadních vod a sanaci venkovní kanalizace 45 milionů korun a příbramská nemocnice koupí nový CT přístroj za 30 milionů korun. „Část z celkové vyčleněné částky jde opět do rekonstrukce a modernizace prostor a vybavení, avšak nesmí se zapomínat, že investovat je nutné i do obslužných či doplňkových provozů nemocnic, které jsou nezbytné pro zachování jejich chodu či jejich přínos přesahuje i do jiné oblasti, než je čistě zdravotnictví,“ uvedl náměstek Pavlík.