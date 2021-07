V pátek zaslala hejtmanka Petra Pecková (STAN) dopis s vyjádřením účasti a vyslovením soustrasti pozůstalým adresovaný prezidentovi tamního zemského sněmu Hendriku Heringovi a ministerské předsedkyni Marii-Luise (Malu) Dreyerové (oba SPD). Hlubokou lítost nad zmařenými životy vyslovila i jménem krajských zastupitelů a obyvatel středních Čech. „Stojíme při vás a jsme připraveni pomáhat,“ napsala Pecková představitelům partnerského regionu.

Zdůraznila, že ví o nabídce pomoci, s níž v souvislosti s přírodní katastrofou zapříčiněnou u sousedů extrémními dešti přišel český stát oficiální cestou – připomněla však, že může dojít k naplnění slov, která jsou u nás téměř okřídlená: v nouzi poznáš přítele. „Jsme zde pro vás i my, vaši partneři – a myslíme na vás o to víc, že jsme obdobnou situaci sami zažili,“ vzkázala Pecková do regionu, kde se po staletí životodárný Rýn stal nyní ničitelem.

„Prosím, dejte nám vědět, zda je potřeba naší pomoci; jsme připraveni podat pomocnou ruku,“ napsala Pecková do Německa. Připomněla současně středočeskou zkušenost s povodněmi v roce 2002. I Středočeši tedy znají sílu vody, která se nedá zastavit, stejně jako situace spojené s tím, že ne všichni před ní stačili utéct.

„Vím, jakou bezmoc člověk pociťuje, když vidí obraz zkázy před svýma očima,“ uvedla Pecková, jež současně popřála hodně sil v boji s následky. I když dohod o partnerství bylo podepsáno více, právě Porýní-Falc společně s francouzským regionem Burgundsko-Franche-Comté a slovenským Bratislavským samosprávným krajem krajský úřad označuje za nejaktivnější partnerské regiony Středočeského kraje.