Upozornila na to Mirka Kremrová ze Středočeského inovačního centra (SIC) – a ne náhodou. Právě SIC pomohlo s navázáním spolupráce s výzkumníky i jejím zaplacením společnosti Agrinova Services z Jesenice na Praze-západ. A výsledkem je úspěch. „Česká inovace mění tradiční postupy v zemědělství,“ ocenila Kremrová. S tím, že chytré řešení dokáže zvýšit výnos zemědělských plodin až o 20 procent – při současném snížení dopadu na životní prostředí.

Pokyny na pole putují dálkově

Revoluční změnu v dávkování hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, ale třeba i osiva nabízí technologie Varistar, která využívá snímky z družic kombinované s dalšími zdroji dat. Jejím prostřednictvím je možné třeba při aplikaci postřiku reagovat na skutečné potřeby v jednotlivých částech zemědělské půdy – ne tedy jednotně pro celý lán. Vedle zvýšení výnosů a snížení ekologické zátěže Kremrová oceňuje nárůst efektivity práce a úsporu času při obsluze strojů.

Zdroj: archiv Středočeského inovačního centra

„Řešení využívá v České republice již několik desítek podniků – a společnost jedná o rozšíření na další trhy střední a východní Evropy,“ připomněla, že už nejde o záležitost výzkumníků, ale věc praxe. Přičemž se jedná i o rozšíření na Slovensko a na Ukrajinu.

Technologie využívá aktuální (a velmi detailní) data ze satelitních snímků, které kombinuje s osevními plány či údaji o bonitě půdy, vysvětlil jeden ze dvou zakladatelů firmy Agrinova Services Jan Semrád, na čem je nová metoda založena. A pochlubil se výsledky: zemědělci, kteří technologii využívají, sklízejí víc. „Daří se zvýšit výnosy až o pětinu a zisk o tři až šest tisíc korun na hektar půdy; v závislosti na plodině;“ uvedl.

Z hlediska životního prostředí pak je důležité, že u vybraných přípravků na ochranu rostlin se daří snižovat jejich spotřebu až o třetinu ve srovnání s jednotným stříkáním celého pole. Informace potřebné k dávkování se přitom do terminálů postřikovačů, rozmetadel nebo secích strojů přenesou dálkově; bez zásahu obsluhy.

Podle Semrádových slov je to příspěvek k potřebě reagovat na výzvy, jimž zemědělství v současnosti čelí: „Počet zaměstnanců klesá, průměrný věk roste, zvyšují se požadavky na výnosy při současném snižování nákladů – a do toho se řeší dopady klimatických změn a vlivy na životní prostředí.“ Má tedy za to, že tradiční postupy včetně péče o pole jako o jeden celek jsou nadále neudržitelné.

Podpora spolupráce s vědci

Vývoj technologie podpořilo SIC finančně – a Agrinova Services pomohlo i s navázáním spolupráce s oborníky z Mendelovy univerzity v Brně. Partnerství mezi komerční a výzkumnou sférou podporuje i v řadě dalších případů. Jakub Hudec z týmu SIC připomíná, že k tomu slouží program inovačních voucherů; jednorázových finanční dotací se zjednodušenou administrací. Firmy mohou získat až půl milionu korun. „Za pět let našeho působení kraj podpořil přes sto malých a středních podniků,“ uvedl Hudec.