„Jsem rád, že můžeme z krajského rozpočtu podpořit investice do obecní infrastruktury – a přispět tak k rozvoji regionu,“ konstatoval. „Rád bych vyzval obce, které dosud o příspěvek nepožádaly, aby se nebály připravovat vhodné projekty,“ zdůraznil s tím, že jde o krajský dotační fond patřící dlouhodobě k těm, o něž mají obce velký zájem.

Částky , které na základě čerstvého rozhodnutí krajských zastupitelů nyní míří do obcí, se pohybují od dvou set tisíc až do bezmála dvou milionů korun, připomněl náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).

Stranou nestojí ani veřejná prostranství nebo stavby pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu či ochranu obyvatelstva. Minimální podíl žadatele na výdajích je 15 procent; dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 85 procent z celkových uznatelných nákladů projektu.

Nejnákladnějšími podpořenými projekty jsou rekonstrukce historické fasády za bezmála dva miliony ve Smečně na Kladensku, obnova veřejného osvětlení v Kamenných Žehrovicích taktéž na Kladensku (1,7 milionu) a oprava komunikací K Remízku v obci Veleň na Praze-východ (rovněž 1,7 milionu). Po nejrychlejších žadatelích mohou následovat i další. Středočeský Fond obnovy venkova zůstává otevřený – a do roku 2024 z něj menším obcím (avšak i městům, jak ukazuje příklad Smečna) kraj může rozdělit až 578 milionů korun. Využít lze tyto podpory na vylepšení rozmanité veřejné infrastruktury. Nemusí tedy jít jen o pozemní komunikace a chodníky nebo součásti vodovodu a kanalizace včetně čističek, ochranu proti povodni nebo zařízení pro nakládání s odpady.

Budovat chtějí vodovody, hřiště, hasičárny, klubovny, veřejné osvětlení, opravovat střechy – ale třeba i zřídit veřejné záchodky; to je případ obce Ptýrov na Mladoboleslavsku. Nebo restaurovat sochu jako v Klášterní Skalici na Kolínsku, kde má prokouknout svatý Prokop. Škola v Chlumíně na Mělnicku se zase dočká výměny zdroje tepla; škola ve Vyžlovce na Praze-východ se rozroste o přístavbu s jídelnou. Někde také získali podporu na pořízení komunální techniky – ať už jde o Zichovec na Kladensku nebo o Senomaty na Rakovnicku, kde se jedná o vozidlo pro technické služby, či o malotraktor s příslušenstvím v Býchorech na Kolínsku.

Tisíc korun na hlavu. To je nabídka krajského fondu obnovy venkova, z něhož mají možnost získat peníze obce do 2000 obyvatel, pokud chtějí něco vybudovat. Přesněji: pořídit něco pro svůj rozvoj; nejenom postavit, opravit nebo zmodernizovat. Prvních osmatřicet se jich letos podělilo o 26,6 milionu. Další mají příležitost podat žádost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.