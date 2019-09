Silný vichr, před nímž meteorologové s předstihem varovali, se ve středních Čechách v pondělí ohlásil komplikacemi hned po ránu. Další problémy lze očekávat i během dne: výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před velmi silným západním až jihozápadním větrem s nárazy kolem 25 m/s (90 km/h) totiž platí až do večera; konkrétně do 20. hodiny.

Spadlé stromy zkomplikovaly řadě lidí cestování do zaměstnání, škol či třeba k lékaři. Ráno zastavily železniční dopravu v úsecích Čerčany – Benešov, kde bylo poškozeno i trakční vedení, a Beroun – Rakovník. Cestující jak z příměstských vlaků, tak i z rychlíků museli počkat na příjezd náhradních autobusů. Ani autobusy však po ránu nejezdily bez problémů.

Z důvodu silného větru momentálně evidujeme 26 poruch na VN. Ve středních Čechách je bez proudu 15 000 odběrných míst, nejhorší situace je na Kolínsku, Benešovsku, Kutnohorsku, Praze-východ a Praze-západ. Na západě Čech je bez dodávek elektřiny 7000 odběrných míst. pic.twitter.com/ekAk9wsarO — Skupina ČEZ (@SkupinaCEZ) September 30, 2019

Spadlé stromy citelně potrápily také silniční dopravu. Policie před nimi v době ranní špičky varovala například na staré benešovské silnici II/603 u Kamenice na Praze-východ či na méně frekventovaných silnicích u Králova Dvora na Berounsku, v úseku Úžice – Čekanov na Kutnohorsku, v obci Běleč na Kladensku či u Branova na Rakovnicku.

Ranní dopravu zkomplikovalo i několik dopravních nehod – třeba srážka dvou aut bez zranění osob u obce Libeř na Praze-západ, vyšetřování střetu osobního auta s cyklistou o obce Hrdlořezy na Mladoboleslavsku či nehoda dvou aut v obci Sokoleč na Nymbursku. Trable na několika místech přinesly také nárazy aut do zvěře; například na vytížené silnici II/108 u Krupé na Kolínsku.

Poslední hodina přinesla zatím největší nárůst událostí v kraji. Naše operační středisko zaznamenalo 46 nových událostí v souvislosti se silným větrem. To znamená, že celkové číslo je k dnešnímu poledni téměř 140 událostí. — HZS ScK (@HZS_ScK) September 30, 2019

Silnice byly navíc přímo zavaleny auty. Protože ráno mnohde pršelo, řada lidí se rozhodla využít „plechové deštníky“, což ještě přitížilo beztak úporné dopravní špičce pondělního rána. Citelným zdržením se to projevilo zvláště na příjezdu do Prahy, a to prakticky ze všech směrů. Cestu přes Uhříněves na okraji metropole navíc zkomplikovalo neplánované omezení kvůli havárii plynového potrubí.

Středočeské hasiče pak výjezdy spojené s počasím – v naprosté většině šlo právě o zásahy s motorovými pilami při odstraňování spadlých stromů – v noci na pondělí i během ranních hodin zaměstnávaly téměř výhradně. Nejvíce na Praze-východ, kde to mezi půlnocí a devátou hodinou bylo na deseti místech. Následovaly Příbramsko se šesti zásahy, Benešovsko, Berounsko a Kutnohorsko (po čtyřech); se třemi výjezdy se připojily oblasti Kolínska, Nymburska a Prahy-západ. Ušetřeny však nezůstaly ani Kladensko, Mladoboleslavsko či Rakovnicko.

Jak se chovat za silného větru

- Pozor na nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty – ať už větrem shozenými nebo unášenými – zlomenými větvemi nebo vyvrácenými stromy (a to jak v porostech, tak rostoucími samostatně); je třeba počítat i s možností převrácení prázdného nákladního automobilu.



- Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky a podobně – jako kdykoli jindy v případě větrného počasí.



- Omezit pohyb venku i jízdy autem; v případě nutnosti jet maximálně opatrně a pomalu.



- Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů.



- Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení.



Zdroj: Český hydrometeorologický ústav