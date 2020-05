Studenti chtěli ze stavby odvézt zábrany. Helmami stavbaře neoblafli

Skutek, který je natolik kuriózní, že ho může vymyslet jen sám život, řešili policisté z Brandýsa nad Labem na Praze-východ. Dvojice mladých mužů, kteří byli přistiženi, když se ze staveniště, s nímž jinak neměli nic společného, snažili odvézt ohradníky, jim vysvětlovala, že nic nechtěli ukrást; jen si vypůjčit. A byla to pravda. Že se nesnaží vybruslit ze šlamastyky pomocí naivní lži, potvrdil předem připravený vysvětlující dopis, který dvojice zamýšlela nechat na místě činu. Tam stálo černé na bílém to, co dotyční tvrdili. „I pouhé vypůjčení věci bez svolení majitele je protiprávní,“ upozorňuje policistka Eva Hašlová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň