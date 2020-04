ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jde o reakci na požadavek vlády, aby kraje připravily pro případ potřeby izolace nakažených obyvatel domovů seniorů 60 lůžek na sto tisíc obyvatel.

Jestliže Český statistický úřad uvádí, že počet Středočechů dosáhl 1 385 141, lze snadno propočítat, že ještě chybí 164 lůžek. Nepočítá se nicméně s tím, že všechna připravená lůžka by měla být také obsazena – stanovený počet by vystačil zhruba pro desetinu všech obyvatel seniorských domovů v kraji. Prozatím nebylo z těchto vymezených lůžek zapotřebí využít ani jediné.

První takováto místa se kraji podařilo připravit ve spolupráci se dvěma poskytovateli sociálních služeb, další kapacity vznikají zvláště díky využití postelí v internátech středních škol a učilišť. Nepočítá se však s tím, že by do těchto provizorních prostor byli převáženi nemocní senioři.

Naopak: ti by zůstali v místě svého pobytu, kde by se o ně nadále starali členové pečovatelských týmů, které znají; v případě vážnějšího zdravotního stavu by pak pacienti putovali do nemocnic. Možné by bylo jejich umístění jak v Praze, tak i v lůžkových zdravotnických zařízeních v rámci středních Čech. Jen nemocnice Středočeského kraje mají pro případ péče o pacienty s Covid-19 nyní vyčleněno 671 lůžko.

Nově připravovaná místa v internátech by v případě potřeby nesloužila nemocným seniorům, ale naopak těm zdravým: klientům domovů bez zdravotních obtíží a s negativním testem na Covid-19. Ti by byli přestěhováni proto, aby nakaženým nezůstávali nablízku.

Do péče o ně by se v případě potřeby zapojili i dobrovolníci – a podle středočeské radní pro oblast sociálních věcí Anety Heřmanové (ČSSD) je kraj připraven pružně zareagovat podle situace; zajistí personál i odpovídající péči. „Pomohou například i učitelé a studenti škol zdravotnických oborů,“ naznačila radní možnosti. „Samozřejmě se ale nespoléháme jen na ně,“ ujistila Heřmanová.

Lůžka vyčleněná pro seniory kvůli Covid-19

- Kolín: 200 lůžek

- Mladá Boleslav: 192 lůžek

- Nymburk: 146 lůžek

- Kladno: 90 lůžek

- Benešov: 49 lůžek



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje