K nebezpečí požárů se připojí rizika spojená s vichrem

Střední Čechy – Bude asi dost hořet – a také může hodně foukat. Tak zní varování Českého hydrometeorologického ústavu týkající se nejen středních Čech, ale i dalších regionů v rámci republiky. K upozornění na nebezpečí požárů, které v souvislosti s teplým a suchým počasím platí až do odvolání, meteorologové přidali také výstrahu před silným větrem. To je ve Středočeském kraji aktuální od úterní třetí hodiny po půlnoci do rovněž třetí hodiny ve středu.

Meteorologové očekávají, že suché a teplé počasí s nedostatkem srážek bude prozatím pokračovat – a v důsledku toho vzroste nebezpečí vzniku požárů. V úterý riziko ještě zvýší čerstvý až silný jihovýchodní vítr. Ten má v nárazech dosahovat rychlostí kolem 20 m/s (tedy 70 km/h), což už samo o sobě představuje ohrožení. Nejvíc fičet by mělo v úterý odpoledne a vpodvečer; v průběhu noci na středu by nárazy větru měly zvolna slábnout. Meteorologové doporučují dodržovat protipožární opatření – především v lesích (ale i jinde v přírodě) nerozdělávat oheň, neodhazovat na zem cigaretové nedopalky, ale také nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. V souvislosti se zmírněním následků silného větru je radno především zajistit okna, dveře a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty. Zvlášť s ohledem na počasí v uplynulých dnech se to týká především zahradního nábytku. Také při řízení je na místě opatrnost: větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Vyplatí se také sledovat v rádiu aktuální dopravní zpravodajství.

Autor: Milan Holakovský