Výtah, který menším rekreačním plavidlům umožňuje od pátku do pondělí překonat přehradní hráz, se zastavil už měsíc před předpokládaným ukončením sezony. Důvod? Nedostatek vody.

Pravidla pro provoz zdvihadla na Orlíku stanoví, že výtah nemůže fungovat mimo jiné za situace, kdy úroveň hladiny v nádrži poklesne pod kótu 345,6 metru nad mořem. Už v minulém týdnu Hugo Roldán z centrály Povodí Vltavy upozornil, že navzdory nedávným dešťům hladina vytrvale klesá, takže dosažení uvedené hranice je možno očekávat během několika dnů; nejspíš během posledního srpnového čtvrtka či pátku. Předpoklady se potvrdily, a to proti očekávání ještě dřív: pokles pod kótu představující limit zaznamenali správci přehrady už ve středu.

Pro poslední prázdninový víkend tedy kapitáni i jejich posádky mají utrum: se zahájením pátečního provozu už vůdci plavidel nemohou počítat. „V případě opětovného vzestupu hladiny vodního díla Orlík nad kótu 345,6 m n. m. bude zařízení opět uvedeno do provozu,“ naznačil Roldán, že zastavení provozu ještě nemusí být definitivní. Příliš nadějí ale pracovníci vodního díla nenabízejí: výraznějšímu zvratu situace zatím nic nenasvědčuje.

Plány se už mění i na říjen

Moc optimismu, který by napovídal očekávanému zlepšení, neprojevila ve čtvrtek ani Lenka Říhová ze společnosti Bisport, jež na Sázavě poskytuje služby vodákům. Připomněla, že i o posledním prázdninovém víkendu bude mít půjčovna k dispozici dostatek vodáckého vybavení, takže určitě uspějí i zájemci, kteří se rozhodnou přijet na poslední chvíli bez toho, že by si cokoli zamlouvali předem – musí však počítat s tím, že vodácké zážitky jim nabídne pouze „horní“ část řeky. Tedy od Stvořidel po Týnec nad Sázavou, kde jsou úseky se spíše stojatější vodou. Zcela jiná je kvůli nedostatku vody situace v kamenitější 16kilometrové části od Týnce po Pikovice, jakkoli bývá právě tato pasáž před ústím do Vltavy označována za nejkrásnější část toku.

„Nepředpokládám, že by to tam bylo sjízdné,“ řekla Deníku Říhová. Protože by to prý bylo spíš o přetahování než o jízdě na kánoi, půjčovna v Týnci lodě nenabídne; bude tam možno pouze vracet plavidla vypůjčená výše proti proudu. „Otevřeno budeme mít na základně v Kácově – a půjčit si lodě bude možné také tam, kam je dovážíme: což jsou třeba Zruč nad Sázavou, Stvořidla nebo Čerčany,“ upřesnila. Že by se situace na dolním toku zlepšila, se už příliš nečeká – a tak i slavnost zamykání Sázavy, plánovaná na sobotu 19. října, se nechystá jako tradičně v Týnci; účastníci poplují z Kácova do Českého Šternberka.

Třeba na Berounce nebo na Jizeře by nyní vodáci neměli být zklamáni.

Sucho pohledem vodohospodářů

- Ačkoli dešťové srážky hydrologickou situaci na většině toků částečně zlepšily, stále lze z pohledu stavu povrchových vod hodnotit situaci jako stav hydrologického sucha. Hladiny toků převážně kolísají. Průtoky jsou v porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry většinou podprůměrné.

- Na vodních dílech jsou hladiny na úrovni odpovídající běžným provozním úrovním, předepsaným dispečerskými grafy pro letní období. Vodní cesty jsou ve středních Čechách v provozu, avšak v některých lokalitách nejsou garantovány ponory. Na vodárenských nádržích nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení povolených odběrů.

- Některé radnice vydaly zákazy odběru povrchových vod k mytí aut, zalévání hřišť, trávníků i další zeleně, napouštění nádrží či bazénů (například Hořovice, Lichoceves, Mladá Boleslav – z toku Klenice a jeho přítoků, Rakovník, Svrkyně, Zákolany).

- Z delšího časového pohledu lze již od roku 2014 evidovat nepříznivý vývoj hydrologické situace, a to v podobě dlouhotrvajícího deficitu srážek, jejich nepříznivé plošné a časové distribuce, v kombinaci s nadprůměrnými teplotami vzduchu. Roli hraje i několik zimních období se spíše podprůměrnou sněhovou pokrývkou.



Zdroj: Povodí Vltavy, Povodí Labe

Stavy středočeských řek ve čtvrtek ráno

Lokalita Vodní stav Průtok Labe / Kostelec nad Labem 391 cm 13 m3/s Labe / Mělník 251 cm 65 m3/s Vltava / Chuchle 46 cm 54 m3/s Sázava / Nespeky 35 cm 2 m3/s Berounka / Beroun 74 cm 5 m3/s