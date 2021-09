Mohou se svézt i „pod parou“ – přičemž asi nejvýraznější lákadlo, vlak vedený parní lokomotivou přezdívanou Šlechtična, vyrazí hned na tři různé trasy. Vždy pojede tam a zpět a cíli jsou Hostivice, Neratovice a Český Brod.

Historie nejsou jen vlaky

Za svezení parním vlakem budou České dráhy účtovat zvláštní jízdné, stejně jako za okružní jízdy po pražských spojkách v historické patrové soupravě v čele s mašinou zvanou Brejlovec. Nebo pro jízdy po metropoli mezi Masarykovým nádražím a Dejvicemi, kde budou pendlovat hned dva pamětnické stroje: historická motorová souprava a další vlak s parní lokomotivou, tentokrát zvanou Heligón. Či pro dvacetiminutové vyhlídkové jízdy historickým motorákem na Negrelliho viadukt. U každé z těchto příležitostí k jízdám za zážitkem platí trochu jinak stanovené taxy – společné je nicméně to, že jízdenky lze koupit jak u nádražních pokladen, tak i průvodčích ve vlaku; na jízdy se Šlechtičnou dokonce i na e-shopu Českých drah.

Běžná jízdenka podle tarifu Pražské integrované dopravy pak bude stačit pro jízdy historickou elektrickou jednotkou zvanou Žabotlam (pamětníci si možná vzpomenou spíše na označení „panťák“) mezi Masarykovým nádražím a Českým Brodem. V tomto případě vlastně půjde o běžný zastávkový vlak. Totéž platí pro trasu do Kralup nad Vltavou, kde nabídne svezení moderní elektrická jednotka InterPanter.

Sobotní akce s programem plánovaným mezi devátou a sedmnáctou hodinou sice nese název Pražský železniční den – neznamená to ale, že by ostatní dopravní prostředky nechaly letité mašiny i vagony jezdit samotné. Vyjedou i historické autobusy a tramvaje. Hned několik rozmanitých zážitků pro příznivce dopravy, a to se svezením zdarma, může nabídnout okružní linka po Praze obsluhovaná pamětnickými autobusy značek Škoda, Karosa a Ikarus. Jejími zastávkami jsou totiž i Hradčanská, odkud se lze zajít podívat na Rodinný den pořádaný Správou železnic na dejvickém nádraží, či Vozovna Střešovice s možností návštěvy muzea městské hromadné dopravy. Dopravní podnik hl. m. Prahy dále ještě v sobotu mezi 10. a 16. hodinou přidá den otevřených dveří vozovny Vokovice. V neděli pak ve stejných časech pozve zvědavce k návštěvě depa Kačerov.

Obdivovat lze vlaky i vláčky

Hlavním centrem slavnosti dopravní historie se stane právě Masarykovo nádrží, odkud nejenom mají vyjíždět zvláštní vlaky i historické autobusy. Připraveny tam budou rovněž výstavka kolejových vozidel, možnost prohlédnout si Masarykův salonek (původně však vybudovaný pro císaře Františka Josefa I.), doprovodný program pro děti – a chybět nemají ani informační stánky věnované současné dopravě. Na nádraží Roztoky u Prahy pak bude v rámci této akce zpřístupněno modelové kolejiště Klubu železničních modelářů.