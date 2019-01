Praha /FOTOGALERIE, SOUTĚŽ/ - Svátek všech zamilovaných, den svatého Valentýna, se rychle blíží. Byť má svůj původ v anglosaských zemích, stále více se slaví i na kontinentě. A i když pro Čechy je měsícem lásky spíše květen, neboli Máchův máj, mnoho lidí využije i 14. únor, aby potěšili toho, koho mají rádi.

Za popularitu svatého Valentýna může údajně slavný středověký anglický básník Geoffrey Chaucer, který ve své básni Ptačí sněm spojil kult svatého Valentýna s milostnou tématikou a romantickou láskou.

Báseň, která je odborníky řazena ke klenotům středověké poezie, byla pravděpodobně napsána k zásnubám Richarda II. a Anny České, která byla dcerou Karla IV. Postava sv. Valentýna se v průběhu celého středověku těšila značné popularitě.

Lásce zkrátka rozuměl každý; chudý i bohatý, vznešený i prostý, vzdělaný i nevzdělaný. Svatý Valentýn byl a je i dnes srozumitelným světcem

Mimochodem, věděli jste, že císař a král Karel IV., kterého můžete také v muzeu potkat, měl z pohledu moderní doby zvláštního koníčka? Sbíral relikvie – ostatky svatých, nebo předměty spojené s jejich životem a smrtí.

Součástí svérázné sbírky nejvýznamnějšího a nejschopnějšího panovníka byla pravděpodobně i lopatka světce Valentýna, která je nyní uložená v bazilice sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě.

Romantická večeře na lodi pro dva

Při příležitosti tohoto svátku přináší Muzeum Grévin pro ty hravé, tvořivé a soutěživé originální soutěž.

Vymyslete nebo zhmotněte vaše vyznání lásky. Buďte originální, vtipní nebo zkrátka jen romantičtí. Vaše vyznání může mít jakoukoliv formu. Napište ho, zazpívejte, nakreslete, nahrajte nebo vyfoťte… fantazii se meze nekladou.

Svá vyznání posílejte na e-mail: info.praha@grevin.com, dejte na Facebook GrevinPraha, osobně přineste do muzea či doručte poštou. Důležité je, aby dorazilo do 14. února 2016 do 12 hodin k nám a my mohli vyhlásit vítěze.

Pět nejlepších nebo nejvtipnějších nebo nejoriginálnějších vyznání lásky získá romantickou večeři pro dva na lodi v Praze. Dalších deset může vyhrát volné vstupenky do muzea a drobné dárky z našeho obchůdku.

Pozvání do muzea: Valentýn mezi hvězdami

Pro ty z vás, kdo neradi soutěží a neradi dávají najevo své city veřejně, nabízíme na valentýnský víkend hezké, svátkem lásky inspirované, prostředí. Určitě svůj protějšek nezklamete, když ho nebo ji do muzea pozvete a užijete si nevšední svět hvězd a slavných osobností z oblasti historie, sportu, kultury a politiky.

Muzeum Grévin bude ve valentýnském hávu od pondělí 8. února a během víkendu máme pro návštěvníky připraveno překvapení. V rámci návštěvy si budete moci nechat věštit budoucnost svých vztahů z křišťálové koule nebo tarotových karet. Vážně i s nadsázkou, jak kdo věří či nevěří.

Čtěte také: Půl milionů vlasů a pravé zubní protézy. Výroba voskových figurín je řehole