Na silnicích sice padající sníh zprvu odtával, ale po setmění, kdy teplota spadla pod nulu, začala břečka na vozovkách přimrzat. Zvláště v západní a jižní části kraje pak policisté řešili zvýšený počet dopravních nehod – typických sněhových, tedy většinou jen s pomačkanými plechy – a na Berounsku a Praze-západ dokonce uvízly autobusy. Jeden z nich zůstal trčet na zledovatělé vozovce u obce Broumy poblíž Berouna; ve směru jízdy na Karlovu Ves. Další varování policie před ledovkou se týkala hlavního tahu I/3 na Benešovsku u obce Smilkov (tedy v oblasti České Sibiře) a rovněž na Benešovsku průjezdu obcemi Sázava a Netvořice.

Deník při jízdě večerní linkou číslo 380 z Berouna na pražský Zličín neznamenal žádnou komplikaci, dokonce ani zdržení – přímo ve vozidle ale vyslechl prorocké slova bývalého šoféra z povolání Luďka Frnky: bude se bourat. I když je v důchodu a v roli pasažéra, zůstává Frnka ve střehu. Věděl tedy, kolik uhodilo, ještě dříve, než autobus přijel k Rudné a Chrášťanům, kde oproti Berounu bylo nasněženo viditelně víc. Na to, že to zřejmě začíná klouzat, upozornil už u obce Loděnice; poznal to podle změny stylu jízdy.

„Řidič jede opatrně; jak se dneska říká, defenzivně,“ upozornil – a kolegovi za volantem složil poklonu. Ne vždycky je prý podobný přístup vidět – a zvlášť řidiči osobních aut se podle jeho zkušenosti často chovají, jako by se jich zimní podmínky ani netýkaly. „Spoléhají na ABS, EBD, ESP a další asistenty – to ale nakonec není nic platné, když za volantem sedí bé-el-bé,“ konstatoval zkušený profesionál.

Sice poněkud svérázně, ale docela výstižně pojmenoval problém, o kterém hovoří i instruktoři jízdy: řidiči příliš spoléhají na rozmanité technické vychytávky, které za ně umějí vyřešit leckteré selhání. Zázraky ale nedokážou – a když se situace dostane za mez jejich možností (což právě v zimním provozu může nastat snadno), je malér na světě.

Tři hodiny před půlnocí husté sněžení potrápilo zvláště motoristy mířící od jihu směrem na Benešov a dále ku Praze. Meteorologové varují, že se zimními podmínkami musejí řidiči počítat po celou noc na pondělí. A žluté upozornění na sníh a náledí (tedy nižší naléhavosti, než kdyby bylo červené, ale přece jen varování) platí až do deváté dopolední. Se zimními poměry na silnicích je pak třeba počítat i v předvánočním období.