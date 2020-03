Zkoušet formu odběrů vzorků pro testování na přítomnost nového typu koronaviru vyvolávajícího onemocnění Covid-19 metodou drive-thru, tedy při průjezdu auta odběrovým místem, začne Středočeský kraj.

Informoval o tom Martin Kupka z klubu ODS v krajském zastupitelstvu. Právě on jménem opozice představil tento návrh již v pondělí. „Navrhujeme, aby se odběrná místa i ve Středočeském kraji přizpůsobila na odběry z automobilů, jak to funguje například v Brně nebo Ostravě. Forma drive-thru představuje menší riziko a v okamžiku, kdy bude k dispozici více testovacích setů i ochranných prostředků, by veřejnost takovou službu určitě přivítala,“ uvedl tehdy Kupka.