Přičiněním sedlčanské stomatoložky Laury Roden, která v rámci iniciativy Lékaři pomáhají Česku připravila zkušební testování k vyzkoušení různých typů a forem testů, si tři různé způsoby odběru vzorků zkusilo již v únoru 68 prvňáků a druháků ve 2. základní škole – škole Propojení v Sedlčanech a 12 jejich vrstevníků ze Základní a mateřské školy Petrovice. S jejími závěry – že nejlepší z hlediska manipulace i spolehlivosti jsou cucací testy s PCR vyhodnocením – dál pracoval Středočeský kraj, když se v březnu rozhodl pro testování dětí v takzvaných předurčených školách; navštěvovaných dětmi zdravotníků, hasičů, policistů, sociálních pracovníků a dalších nenahraditelných profesí i v době, kdy běžné školy byly zcela uzavřeny. A z tohoto testování se zase poučili radní v Kladně, když se v tomto týdnu rozhodli objednat stejné testování pro školáky ve městě na dva týdny. Nyní se navíc debatuje o možnosti zavést tyto testy v celé republice.

Roden však od pondělka se zkušebním testováním na Příbramsku opět pokračuje – a znovu s tím, že ze získaných poznatků se může poučit celé Česko. Opět je to v sedlčanské ZŠ Propojení, kde je nyní zapojeno 108 dětí, které nastoupily k takzvané rotační výuce – a ještě šest desítek dětí z mateřinky a prvního stupně dublovické školy. Tam děti chodí neustále; málotřídek se prezenční výuka organizovaná rotační formou netýká.

Opět se zkouší PCR testování – nicméně lékařka v pátek Deníku řekla, že v pondělí musely zapojené děti projít i stejným testováním jako školáci a předškoláci odjinud: antigenním rapid testem Lepu. Výsledky byly shodné s následným PCR testováním: nula. „Žádné dítě nebylo pozitivní; všechny byly covid-negativní,“ konstatovala. V pondělí dojde v Sedlčanech na druhou rotační skupinu: tentokrát se bude jednat o děti ze 4. a 5. ročníku, přičemž by jich opět mělo být kolem stovky. A také je čeká kromě odzkoušení PCR metody i testování podle aktuálně platných předpisů: antigenním testem Lepu.

Odpovědi na konkrétní otázky

Projekt, na který se podařilo získat peníze od Nadace ČEZ, s tím ostatně počítá. Má totiž mimo jiné nabídnout odpověď na otázku, zda PCR testování prováděné v dětském kolektivu může odhalit více případů pozitivity než antigenní test. Chystá se i další srovnávání. A jedním z úkolů je také získávat poznatky, jež by umožnily vytvořit vzorec pro zlevnění PCR testů takzvaným poolováním. To znamená smíchání několika vzorků pro provedení jedné analýzy – přičemž na samostatné testování jednotlivců by došlo až ve chvíli, kdy by tento směsný vzorek vykázal pozitivitu. Cílem je mimo jiné přijít na to, kolik vzorků pro příslušnou skupinu testovaných je ideální míchat, aby se v konečném součtu dospělo k minimálnímu počtu PCR analýz – a tím i k nejnižším nákladům.