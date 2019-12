V neděli plamínek z rodiště Ježíše Krista předají během mše do katedrály svatého Víta, kam si pro něj lidé mohou přijít v návštěvnických hodinách až do Štědrého dne. Informovala o tom mluvčí Junáka Barbora Trojak.

Lidé si mohou v sobotu přijít s lucerničkou pro betlémské světlo přímo do tramvaje, která bude jezdit po Praze mezi 13. a 19. hodinou, nebo si na něj počkat na konečných stanicích. V tramvaji budou znít koledy, pro zájemce bude připraven čaj. Od nedělního večera bude betlémské světlo svítit také na Nové radnici, kde skauti a skautky plamínek předají pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi.

Letos rozvezou skauti betlémské světlo po celé zemi 62 vlaky, lidé si pro něj mohou přijít na 774 vlakových stanic a na stovky různých místních akcí. Všechny najdou zájemci na webu www.betlemskesvetlo.cz.

Také letos bude možné získat příležitostné poštovní razítko s motivem betlémského světla, a to na hlavní poště v pražské Jindřišské ulici, v Brně v Nádražní ulici a na poště na olomouckém Horním náměstí, a to od 21. do 23. prosince.

Betlémské světlo skauti přivážejí do Česka už 30 let. Do tehdejšího Československa se tehdy dostalo díky exilovým skautům, kteří jej v prosinci 1989 během revolučních událostí donesli až pod sochu svatého Václava v Praze. Po pádu komunistického režimu byl příjezd betlémského světla jednou z prvních větších akcí, na nichž se skauti a skautky mohli svobodně sejít.

Poprvé plamínek přicestoval z Betléma v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Myšlenka se poté z Rakouska rozšířila do desítek zemí světa.