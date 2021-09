V některých případech může jít o lidi, kteří už zde nějakou dobu žijí – a jen se rozhodli stvrdit tento stav úředně: „v papírech“. Převažují nicméně skuteční noví příchozí, a to s výrazným podílem mladých rodin. Plyne to z dalších Hájkových informací: „Příznivá věková struktura přistěhovalých osob zde pozitivně ovlivňuje přirozenou měnu obyvatelstva v podobě kladných hodnot přirozeného přírůstku.“

„Jejich podíl na celkovém přírůstku obyvatelstva kraje dosáhl 53,4 procenta; ve stejném období předchozího roku to bylo 52,2 procenta,“ uvedl Hájek. Zájem lidí odjinud o stěhování do blízkosti hlavního města je tedy dlouhodobý.

Ano, skutečný příliv nových sousedů je výraznější, než by naznačovaly údaje o přírůstku. Lidé totiž také odcházejí. Od ledna do června jich své středočeské bydliště opustilo 10 163. Naopak těch, kteří si za svůj nový domov zvolilo Středočeský kraj, bylo celkem 18 718.

Vlivem stěhování se tak počet obyvatel středních Čech zvýšil dokonce o 8555 osob. Z toho ze zahraničí kraj získal 3319 nových obyvatel. „Z ostatních regionů republiky se do Středočeského kraje přistěhovalo o 5236 osob více, než kolik se z kraje vystěhovalo,“ uvedl Hájek.

Obyvatel Středočeského kraje je podle nejaktuálnějších údajů Českého statistického úřadu 1 404 773. Mužů bylo k 30. červnu 695 249, žen 709 524. Za první pololetí vzrostl počet Středočechů o 6776. A je to jen a jen vlivem stěhování.

Přes šest a půl tisíce lidí (přičemž žen je o tři stovky více než mužů) přibylo podle čerstvých údajů statistiků Středočeskému kraji v prvním pololetí letošního roku. Navzdory tehdejším zákazům v rámci opatření proti šíření koronaviru, kdy si lidé v určité době ani nesměli jet nakoupit do sousedního okresu, se řady Středočechů rozšířily díky stěhování. Včetně nových příchozích ze zahraničí.

