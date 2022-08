Připouští nicméně, že ničitelé dokážou být mimořádně vynalézaví. Nové infopanely však prý pasažéři určitě ocení. „Zobrazovat se budou informace tak, aby cestující získal před nástupem do vlaku či autobusu veškeré potřebné informace. Tedy, kdy jede další navazující spoj, jaké je aktuální zpoždění a další potřebné informace,“ řekl Borecký, podle jehož slov tato služba přispěje ke zatraktivnění cestování v rámci Pražské integrované dopravy.

Upřesnil, že výměny dosavadních zastávkových označníků za ty chytré se má dočkat zhruba tisícovka míst. Kde to bude, chce kraj teprve vybírat – v rámci konzultací ses zástupci obcí a nynějších dopravců. Slovo „nynější“ není nadbytečné: hejtmanství totiž chystá nové veřejné soutěže s výběrem firem pro zajišťování dopravní obslužnosti.

Síť nových označníků začne kraj budovat příští rok; hotovo by mělo být v roce 2027, informoval David Šíma z krajského úřadu. „Výměna by měla vyjít na bezmála 143 milionů korun, přičemž sto milionů korun by měla dodat Evropská unie prostřednictvím programu Integrovaného regionálního operačního programu,“ konstatoval. Částky ve shodné výši 21,4 milionu korun by dále měly přidat stát i kraj. Běžný provoz si pak má vyžádat roční náklady do maximální výše 9,5 milionu korun.

Již téměř rok, od loňského 1. září, je majitelem současných označníků Středočeský kraj. Do správy včetně zajišťování péče o jejich údržbu, s čímž souvisí i vyvěšování jízdních řádů a informací o plánovaných změnách, je má svěřeny příspěvková organizace IDSK: Integrovaná doprava Středočeského kraje. Elektronické displeje umožní pružně informovat cestující i o neplánovaných mimořádnostech.