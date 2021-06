Bylo třeba reagovat na zdržení způsobené opravou technické závady. Jedna ze čtyř kolon zůstala přes den v Ruzyni; nedojela tedy až do odpočinkového stanového tábora Rančířově na Vysočině, na jehož vybudování i zajišťování provozu se podílejí příslušníci nově vytvářeného praporu podpory nasaditelných sil z Rakovníka.

Operativní odklon

Konvoje s těžkou technikou včetně obrněných transportérů Stryker, které se po dálnicích přesouvají relativně pomalu, projíždějí Českou republikou v noci, aby co nejméně brzdily civilní provoz. Druhý konvoj byl stejně jako první, jedoucí krajem po dálnicích D5, Pražském okruhu D0 a po D1, rozdělen do čtyř skupin, aby tyto menší kolony bylo možné snáze předjet. Z nich však pondělí trávily v rančířovském kempu pouze tři. Poslední byla odkloněna do ruzyňských kasáren, aby na možnost pokračovat večer v cestě počkala tam.

Čtvrtá skupina musela reagovat na problém, který nastal vepředu. U třetí skupiny, která se zdržela kvůli opravám technické závady jednoho z vozidel. Ta následně dorazila do Rančířova, avšak kvůli jejímu zdržení bylo nutno přibrzdit kolonu následující s hodinovým odstupem. Bylo třeba zabránit tomu, aby nedojela tu předchozí a nespojila se s ní v jeden velký celek, stejně jako tomu, aby se v okolí hlavního města pohybovala v době dopravní špičky pondělního rána.

Čtvrtá kolona proto zamířila k Ruzyni, aby tam zůstala odkloněna po celý den. Magdalena Dvořáková z Generálního štábu Armády ČR připomněla, že s pokračováním v cestě se počítá v rámci jízdy posledního z trojice konvojů v noci na úterý.

Na to, že záložních lokalit, které lze využít právě v podobných případech, je podél trasy přesunu pro takového případy předem vybráno hned několik, upozornila Dvořáková ještě před sobotním příjezdem prvního konvoje. A vše klaplo. Dopravní komplikace nenastaly, tlumočil mluvčí středočeské policie Pavel Truxa Deníku poznatky operačního střediska. „Poslední část pohybujícího se konvoje se s územím kraje rozloučila v devět ráno,“ konstatoval.

V polovině června cesta zpět

Poslední konvoj, v části trasy procházející územím Středočeského kraje doplněný ještě zmiňovanou čtvrtou kolonou, má průjezd směrem k rančířovskému táboru plánovaný na noc na úterý. Z Rančířova ke slovenským hranicím pak má pokračovat v noci na středu. Zpět ze cvičení by se Američané měli vracet stejnou trasou v termínu od 12. do 16. června.