Centrum v Praze čelí extrémnímu náporu

Centra KACPU nyní kraj provozuje v Kutné Hoře (v Kongresovém centru GASK), v Mladé Boleslavi (ve škole v ulici 17. listopadu) a společně s hlavním městem také v metropoli (v Kongresovém centru Praha v u stanice metra Vyšehrad). Jestliže již v pátek hejtmanka Petra Pecková (STAN) naznačila, že kraj hledá místa i pro otevření dalších asistenčních center, její slova v sobotu upřesnili mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová a starosta Příbrami Jan Konvalinka (ANO).

Podle jejich údajů bude další KACPU otevřeno v prostorách příbramského kulturního domu. Fungovat má od úterý 8. března – a také s nonstop provozem. „Potřebujeme zajistit tlumočníky a dobrovolníky. Rád bych požádal všechny, kteří by mohli pomoci, aby kontaktovali naše pracovníky prostřednictvím Zelené linky města Příbram na čísle 800 555 600,“ vyzval starosta Konvalinka k zapojení občanů. Dobrovolníky, kteří se zapojí do pomoci s tlumočením, s krizovou intervencí, ale i s administrativní činností a s organizováním fungování centra, hledá kraj i pro další provozovaná KACPU. Jde o činnost spojenou s finanční odměnou, připomněl ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje Jan Louška. „Krajský úřad uzavře dohodu o provedení práce nebo činnosti. Zároveň nabídne dobrovolníkům také dopravu do asistenčních center, pokud ji budou potřebovat,“ slibuje. Dobrovolníci se kraji mohou hlásit pomocí formuláře na webu kr-stredocesky.cz; přímou cestu k formuláři nabídne odkaz survio.com/survey/d/T3F3G8L1S2W9Q1I3M.

ℹ️ Přinášíme nejnovější informace z Asistenčních center.

Za 24h. k 17h. bylo odbaveno:

?v KACPU v Kutné Hoře přes 430 lidí

?v KACPU v Mladé Boleslavi 250 lidí

?v KACPU v Kongresovém centru přes 3500 lidí

Do všech center hledáme dobrovolníky na DPČ, DPP https://t.co/5YVUWXYjUp pic.twitter.com/oWuGoSQFT1 — ?? ? ?? Středočeský kraj (@StredoceskyK) March 5, 2022

Zatímco v pátek společné asistenční centrum v Praze, původně vybudované pro denní kapacitu 2000 osob, odbavilo 2,6 tisíce uprchlíků, v sobotu jich už bylo přes tři tisíce. Vzhledem k náporu, který se neobejde bez front a čekání, krajský úřad v sobotu vyzval Ukrajince, kteří již mají zajištěné ubytování, aby si raději zajeli sepsat papíry jinam; třeba do Mladé Boleslavi. Cestovat veřejnou dopravou mohou bezplatně; stačí ukázat ukrajinský pas. Mladoboleslavské centrum hlásilo, že jím za 24 hodin prošlo 250 lidí; tím kutnohorským pak 430.

Kolegové z @hzskhk převezou část občanů Ukrajiny z Prahy do svého centra asistenční pomoci. Uleví tak přeplněné kapacitě v Praze. https://t.co/K9yIcbeXvd — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) March 6, 2022

Přetíženému pražskému centru organizovaně vypomůže KACPU v Hradci Králové, které má provoz výrazně volnější. Tamní hasiči v neděli ráno vypravili do Prahy svůj evakuační autobus, aby přivezl část lidí čekajících na registraci. Někteří také zamířili z Prahy do Liberce; rovněž odtud byl vypraven do Prahy autobus. Do Prahy míří většina běženců – tamní centrum zatím evidovalo 8,6 tisíce lidí, zatímco v Hradci Králové to byly dva tisíce.

Pomoc i pro děti, které se ještě nenarodily

Jak to vypadá v Praze během noci, se v neděli po páté ranní vypravila obhlédnout hejtmanka Pecková. „Venku cca 100 osob, uvnitř policisté, hasiči, dobrovolníci. Všichni koordinující, tlumočící, pomáhající v obtížích; také Český červený kříž. Žluté a růžové vesty, skvěle to šlape. Děkuji všem,“ shrnula na twitteru, co viděla. Mimo jiné také mohla obhlédnout, jak je postaráno o čekající lidi, pokud jde o zajištění občerstvení pro čekající. Třeba i v souvislosti s tím, že krajský úřad na facebooku informoval o obří objednávce potravin pro toto centrum ze sobotního večera: mimo jiné jde o dvě stovky chlebů či šest tisíc přesnídávkových kapsiček.

5:30 ráno. Kacpu @StredoceskyK a Praha. Venku cca 100 osob,uvnitř policisté, hasiči, dobrovolníci. Všichni koordinující, tlumočící, pomáhající v obtížích, také Český červený kříž. Žluté a růžové vesty, skvěle to šlape. Děkuji všem. Bez Vás by to nebylo možné zvládnout. ??❤️ pic.twitter.com/gqqxf6L8NZ — Petra Pecková (@PPeckova) March 6, 2022

Na sociální síti také hejtmanka připomněla, že budoucím maminkám z Ukrajiny, přivezeným od hranic za přispění Středočeského kraje, se podařilo rychle zajistit prohlídku. „Zařídil ji ředitel naší záchranné služby Pavel Rusý na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u profesora Antonína Pařízka, který je krajským perinatologem Středočeského kraje,“ připomněla. „Chtěla bych všem budoucím maminkám popřát, aby byly šťastné a ty nádherné okamžiky si užily. Ale vím, že to štěstí budou mít kompletní, až budou doma, až je obejme jejich partner a políbí své narozené dítě,“ uvedla na sociální síti. Tomu má pomoci třeba i to, že v nedělil kraj vysílá k hranicím Ukrajiny dalších devět autobusů, aby vyzvedly lidi čekající na svůj další osud. Cílem je dostat je co nejdříve do bezpečí, jestliže často přišli i pěšky, v noci mrzne – a také přes den jsou nyní teploty kolem nuly.

Když jsme loni 14. září otevírali v Kyjevě výstavu o svaté Ludmile, patronce babiček a maminek, přišlo na veřejnou vernisáž u chrámů Svatého Michala mnoho ukrajinských diváků a hodně z nich mělo jméno Ludmila. ☺️

Jak se budou asi jmenovat tahle miminka? pic.twitter.com/TCZD3CssRj — Petra Pecková (@PPeckova) March 5, 2022

Urychlená krajská objednávka pro pražské centrum pomoci Ukrajině ze sobotního večera:

- 200 chlebů

- 1000 toastových chlebů

- 24 beden banánů

- 200 kilogramů jablek

- 6000 přesnídávkových kapsiček

- 800 balení sýra a stejný počet balení salámů

- Další potraviny jako bezlepkové pečivo nebo dia pečivo a mnoho jiného



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje