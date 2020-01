Právě Kottovi, Petr a jeho nynější manželka Kateřina, jež v Rathově éře ještě s příjmením Pancová šéfovala kladenské nemocnici a zčásti měla pod palcem i ředitele čtyř dalších oblastních nemocnic Středočeského kraje, byli podle kriminalistů i soudů hlavními strůjci čachrů s krajskými zakázkami. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze nakonec uznal jejich vinu v případě zakázek na budování hostivického gymnázia a rekonstrukce zámku v Buštěhradu. Mimo jiné jim vyměřil šestileté tresty (o rok méně než Rathovi, byť u něj uznal vinu jen v souvislosti s Buštěhradem). Loni v říjnu Kottovi nastoupili do věznice v Praze-Ruzyni.

Rath, který rovněž od října pobývá v teplické věznici, má zaplatit peněžitý trest ve výši 10 milionů korun (přičemž v případě neuhrazení by měl strávit za mřížemi 2,5 roku navíc). Podle listopadového rozhodnutí soudu o splátkovém kalendáři může částku uhradit nadvakrát: v únoru by měl složit pět milionů korun – a v červnu dalších pět. V minulosti dal někdejší hejtman najevo, že peníze na uhrazení by mohl získat z prodeje nemovitostí.