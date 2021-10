Vysvětlil, že se nepodařilo překonat odpor obcí na trase, jež odmítají „zavádění trolejí do polí a vesnic“. Vedle Kostelce nad Labem leží na této spojnici Brázdim, Mratín, Polerady, Sluhy a Veleň, kde se proti trolejbusům vzedmul odpor. Byť se mělo jednat o takzvané parciální trolejbusy vybavené bateriemi, které dráty nad silnicí nepotřebují po celé trase.

Linka 377 zůstane bez trolejí

Přípravy záměru provozovat trolejbusy na lince 377, na nichž zástupci Středočeského kraje ve spolupráci s Prahou pracovali od roku 2019, hejtmanství zastavuje. „Nepodařilo se nám přesvědčit samosprávy, že to má smysl – a nechceme to tlačit přes odpor obcí na trase,“ řekl Borecký k budoucnosti trolejbusů na lince 377.

Nadále se počítá s tím, že provoz veřejné dopravy na této lince by měl být „zelenější“ – a v rámci ekologizace (což si vynutí závazek státu vůči Evropské unii zavádět takzvanou bezemisní dopravu a zvyšovat její podíl) kraj uvažuje o možnosti nahradit nynější autobusy čistě bateriovými elektrobusy nebo autobusy s vodíkovým pohonem. Takové řešení obce nevylučují, pokud se podaří zabránit zhyzdění prostředí nabíjecími či čerpacími stanicemi. Minimálně projekt vozidel na vodík by však ve srovnání s trolejbusy byl zřejmě výrazně nákladnější.

Výhrady vůči trolejbusům se nevztahovaly ke způsobu pohonu vozidel, ale souvisely výhradně s výstavbou trolejového vedení. Odpůrci to uvedli v petici odmítající „zadrátování obcí trolejemi a sloupy“ se 749 podpisy, jež byla zastupitelům rovněž předložena. „Trolejbusy patří do měst; nikoli do polí a vesnic,“ zdůrazňuje petice. S argumentem, že parciální trolejbus má i baterie, a tak troleje po celé trase nepotřebuje, zástupci kraje na Praze-východ neuspěli.

Na lince 375 přípravy pokračují

Jiná je situace na lince 375 spojující pražskou Harfu s Brandýsem nad Labem-Starou Boleslaví. Toto dvojměstí z Prahy-východ záměr s parciálními trolejbusy z pohledu kraje v zásadě podporuje – s výhradou, že nebude „zadrátována“ městská památková rezervace. Obce na trase mají trochu odlišné postoje; vysloveně proti se nyní staví Podolanka. K tomu Borecký v pondělí uvedl, že projektanti připraví vizualizace, jež ukážou, jak by to konkrétně vypadalo za provozu trolejbusů – načež se bude dále jednat. Dřívější předpoklady hovořily o tom, že trolejbusy by na trasy ve středních Čechách mohly vyjet kolem roku 2025.