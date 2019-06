Rok co rok se ve středních Čechách objevují desítky případů TBC. Vyplývá to z informací Kateřiny Jedličkové z protiepidemického odboru krajské hygienické stanice, jež vyhodnotila výskyt mykobakterióz. Pro loňský rok spočítala výskyt TBC v rámci kraje na 4,4 pacienta na sto tisíc obyvatel. Některé regiony však vykazují nemocnost výrazně vyšší: pro Kladensko spojené s Rakovnickem (kde lékař zjišťující TBC nepůsobí) a Kutnohorsko vychází bezmála dvojnásobná. Vyšší výskyt onemocnění dále hygienici zaznamenali na Benešovsku, Mělnicku či Praze-západ.

Hlášeno bylo loni ve Středočeském kraji 59 pacientů s TBC – přičemž ve všech případech se jednalo o onemocnění nově zjištěná. Ukazuje se přitom, že v řadě případů zůstává nemoc skryta: kvůli obtížím byla v kraji odhalena jen u 36 pacientů – a u pěti dalších ještě v rámci prevence při prověřování lidí, kteří byli v kontaktu s jinými pacienty (3) a při kontrole rizikových skupin, k nimž patři především bezdomovci, alkoholici a osoby závislé na drogách (2). U 13 dalších pak šlo o zjištění náhodné – a u pěti obětí až při pitvě. Pacientů původem z ciziny bylo 22: představují tedy necelou třetinu. Nejvíce jich pocházelo z Ukrajiny (9) a ze Slovenska (8); po jednom pak z Bulharska, Litvy, Maďarska, Polska a Vietnamu.

Výskyt TBC sice v posledních deseti letech zaznamenává sestupný trend – nicméně aktuální meziroční srovnání ukazuje nárůst: v roce 2017 bylo hlášeno 54 případů, loňské číslo tedy představuje vzestup o 9,3 procenta. Za „typického pacienta“ by podle frekvence výskytu onemocnění bylo možno považovat muže ve věku mezi 35 a 54 roky či ženu ve věku nad 65 let; u dětí pod 14 let nebylo onemocnění hlášeno. Mimochodem – muži mají jasnou převahu, a to dlouhodobě; loni poměr podle pohlaví představoval 42:17.

Dvanáct pacientů nepřežilo

Úmrtí pacientů s tuberkulózou (nejpočetněji byli zastoupeni lidé kolem padesátky) loni středočeští hygienici evidovali 12 – z toho tři na Kladensku, po dvou na Benešovsku, Mělnicku, Praze-západ a Příbramsku; zbývající pak na Mladoboleslavsku. Samotná tuberkulóza byla stanovena jako příčina smrti v osmi případech; zbývající čtyři souvisely s jinou diagnózou. TBC se totiž často pojí s další chorobou. Loni byly v kraji zaznamenány především chronické onemocnění plic a průdušek (9) či zhoubné nádory (7) – ale třeba také jaterní onemocnění (3), duševní onemocnění (2) nebo HIV pozitivita, vředová choroba a cukrovka.

Jestliže lékaři varují před škodlivými následky kouření, v případě TBC to platí dvojnásob. Prokazatelných kuřáků bylo mezi loňskými 59 pacienty třiatřicet. K preventivním opatřením dále patří vyhýbat se rizikovému prostředí, dostatečná a vyvážená strava – a také očkování (kalmetizace).

Vývoj onemocnění TBC ve Středočeském kraji

Rok Počet onemocnění v kraji Nemocnost na sto tisíc obyvatel: v kraji / v ČR 2004 116 10,3 / 10,4 2005 120 10,6 / 9,9 2006 88 7,7 / 9,4 2007 90 7,8 / 8,4 2008 91 7,6 / 8,4 2009 112 9,3 / 6,8 2010 73 5,8 / 6,5 2011 72 5,8 / 5,8 2012 68 5,3 / 5,8 2013 58 4,5 / 4,8 2014 78 6,0 / 4,8 2015 53 4,1 / 4,9 2016 66 5,0 / 4,9 2017 54 4,1 / 4,8 2018 59 4,4 / 4,2





Počet onemocnění TBC (a nemocnost na sto tisíc obyvatel)

Region 2018 2017 Benešovsko 7 (7,2) 2 (2,1) Berounsko 2 (2,2) 3 (3,3) Kladensko 13 (8,0) 5 (3,1) Kolínsko 6 (6,0) 5 (5,1) Kutnohorsko 6 (8,0) 3 (4,0) Mělnicko 7 (6,6) 1 (0,9) Mladoboleslavsko 7 (5,5) 10 (7,9) Nymbursko 2 (2,0) 1 (1,0) Praha-východ 9 (5,2) 11 (6,6) Praha západ 9 (6,4) 8 (5,8) Příbramsko 4 (3,5) 5 (4,4) Rakovnicko */ - - Středočeský kraj 59 (4,4) 54 (4,1)



*/ V okrese nepůsobí plicní lékař sledující výskyt TBC; o nemocné pečuje lékař z Kladenska

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje