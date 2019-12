Nastává období, ke kterému neodmyslitelně patří stoly plné jídla. Ale jak naložit s olejem ze smažených řízků a kaprů? Ten totiž rozhodně nepatří do kanalizace.

Tuky po vánočním smažení zanášejí kanalizaci a prodražují provoz čističky. | Foto: Deník/Alena Kaňková

Ačkoliv je tato informace často opakována, zlikvidovat olej po smažení vylitím například do záchodu se letos rozhodlo na 70 zákazníků Středočeských vodáren. Likvidace odpadu přišla na čtvrt milionu korun. „Bohužel ne všichni si uvědomují, že tuk v kanalizačním potrubí ztuhne. To má za následek omezenou průtočnost v kanalizačním potrubí,“ sdělil Tomáš Hloušek, technolog pitných a odpadních vod Středočeských vodáren (SVAS). Přebytečný tuk z domácností je proto nutné odevzdávat do určených nádob či do sběrných dvorů.