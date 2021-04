Pohybuje se skutečně medvěd v poměrně hustě osídleném a lidnatém kraji kousek za Prahou? To nyní vzrušuje tamní obyvatele. Že svědectví o jeho možném výskytu na Praze-východ není radno brát na lehkou váhu, potvrzuje výzva, jež se v sobotu objevila na oficiálním webu města Mnichovice: vybízí k obezřetnosti při procházkách okolní přírodou. Jakékoli svědectví o spatření medvěda mohou lidé předat říčanským policistům prostřednictvím telefonního čísla 974 881 730 – případně je možné volat i na tísňovou linku 158.

Policie zatím hledala marně

Pátrání po medvědovi se rozjelo v sobotu poté, co jeho možný výskyt nahlásili lidé policii; všimli si prý něčeho, co medvěda připomínalo. Do nedělního rána však nebyly zaznamenány jakékoli další poznatky. Deníku to sdělila 1. místostarostka Mnichovic Margita Valentová. „Zatím, bohužel, žádné nové informace nemáme,“ konstatovala. Upřesnila, že v sobotu večer jí policisté telefonovali, aby radnice upozornila občany na možné nebezpečí, protože výskyt medvěda lidé nahlásili. K dispozici nicméně zatím není víc než jen oznámení od občanů. „Hlídka je prověřovala, ale sama zvíře neviděla,“ shrnula Valentová dostupné informace.

To, že se situace během neděle nijak nevyvinula, odpoledne Deníku potvrdila policejní mluvčí Monika Schindlová. Jediný poznatek o možné přítomnosti medvěda pochází z občanského podnětu. „Oznámení, že zvíře bylo viděno u autobusové zastávky Všestary, jsme přijali v sobotu kolem 19. hodiny. Na místě jsme měli několik hlídek, byl tam i myslivec s noktovizorem (přístrojem pro noční vidění), kontaktovali jsme také veterináře a zoo,“ řekla Deníku Schindlová. S tím, že zjistit se nepodařilo nic konkrétního – ani najít jakékoli stopy.

Ve volné přírodě se medvědi hnědí v okolí metropole nevyskytují. Ani ve vzdálenějších končinách. Vzácností jsou i v pohraničních horách – přičemž nejčastěji je jejich pobyt zaznamenán při hranici se Slovenskem; v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Zpravidla žijí prakticky nepozorovaně v lesích, avšak stane se, že při cestách za potravou některé zvíře začne vyhledávat blízkost lidských obydlí.

Pozornost vyvolalo například řádění jednoho, který na podzim 2018 trhal ovce a ničil včelíny (a ze Slovenska pak jsou hlášeny i případy až „drzého“ chování medvědů vybírajících odpadky z popelnic). Medvědi byli zaznamenáni také na Jesenicku při hranicích s Polskem. V českých regionech jsou však známy pouze historické záznamy. Nelze nicméně vyloučit, že by se v okolí metropole mohl medvěd ocitnout poté, co uprchl z neregistrovaného chovu – případně byl i vypuštěn do volné přírody majitelem, jemuž se zvíře stalo na obtíž.

Medvědi pro děti i od dětí

Pravdou je, že prozatím skutečně potvrzený výskyt medvěda na veřejnosti byl v Mnichovicích zaznamenán například v prosinci 2003. Přímo na Masarykově náměstí. Tam se tehdy uskutečnila adventní akce nazvaná Možná přijde i Mikuláš, jejíž součástí byla i soutěž dětí ve zpívání koled – a vítěz si odnesl právě plyšového méďu…

Docela čerstvou stopu prokázaného výskytu medvědů v Mnichovicích se podařilo vysledovat z letošního února. Tehdy se míšové objevili v tamějším Domově pro seniory Blaník. Figurky medvědů z pohádky Kubula a Kuba Kubikula vyrobily pro tamější klienty děti z Mozaiky – a obyvatelé domova pro ně zase namalovali obrázky.

Zvěsti o hadovi děsily zbytečně

Že strach může mít velké oči, potvrzuje lednová zkušenost z jiného koutu Prahy-východ; z Jenštejna. Tam se hned z kraje roku rozjelo rozsáhlé pátrání po velkém hadovi uprchlém chovateli: dokonce i odborníci zprvu hovořili o tom, že by se nejspíš mohlo jednat o chřestýše. Jedním dechem však ujišťovali, že plaz buď umrzl a někdo tělo odklidil, nebo se choval někam do tepla; došlo tudíž na prohledávání garáží.

Nakonec se ukázalo, že ve skutečnosti šlo o honbu za přeludem. Aféru s hadem podle všeho odstartovala skutečnost, že si malá holčička při hře poranila nohu o dráty vyčnívající z plotu – přičemž zranění připomínalo hadí uštknutí.