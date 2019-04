Most s evidenčním číslem 1024-1 byl podle informací vedoucího mostních techniků středočeské krajské správy a údržby silnic Miroslava Dostála uzavřen s okamžitou platností na základě mimořádné prohlídky. Její závěr vyzněl jednoznačně: most je v havarijním stavu, který ohrožuje jak bezpečnost provozu na něm, tak i pod ním na dálnici.

Další kroky budou řešit úředníci. Jako první mají být vyznačeny objízdné trasy, což však neobnáší jen „nasázet“ podíl silnic tabule a šipky. Objížďky musí být schváleny v rámci dopravně-inženýrských opatření, jejichž návrh se již připravuje. Na značení v terénu však může dojít až poté, co rozhodnutí vydá odbor dopravy.

Důsledky uzavírky pocítí i lidé, kteří cestují veřejnou dopravou. Mění se trasy autobusových linek číslo 318, 320 a 448. Až do odvolání tak tyto autobusy nebudou zajíždět do některých zastávek.

Změny v provozu autobusů vynucené uzavírkou mostu přes D4



- Linka 318: Ruší se zastávka Řitka. Konečnou (i výchozí) zastávkou je Řitka, hl. sil.

- Linka 320: Ve směru do Prahy autobus jede dále po dálnici – nezajíždí tedy do zastávky Řitka, Bučina. Ve směru na Mníšek pod Brdy se jezdí bez omezení.

- Linka 448: Spoje ve 13.20, 14.20 a 15.20 ze zastávky Mníšek p. Brdy, náměstí jedou po dálnici do zastávky Řitka, hl. sil. Odtud pokračují jako linka 318 směr Praha, Smíchovské nádraží. Neobsluhují zastávky Mníšek p. Brdy, ÚVR, Řitka, Bučina a Řitka.

Zdroj: Regionální organizátor Pražské integrované dopravy