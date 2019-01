Rynholec - Skládka komunálního odpadu, kterou provozuje soukromá firma a odpadky se tam vyváží z desítek okolních obcí, opět hořela v neděli ráno u Rynholce na Rakovnicku. V katastru obce se nacházejí dvě skládky dvě a obě už několikrát hořely. Naposledy tam hasiči zasahovali ve čtvrtek 3. listopadu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Vznik požáru nám oznámil hlídač. Bude to zřejmě hašení na delší dobu, když plameny na povrchu jsou již zlikvidovány," uvedl už v neděli mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík

Problém byl, že se jednalo, jak to v těchto případech bývá obvyklé, o hloubkový požár. Takže nepořádek byl třeba rozhrnovat a prolévat vodou. „Jsou to nesourodé vrstvy a nikdy se neví, v jaké hloubce co je. Rozsah požáru je pak naprosto nekontrolovatelný a je třeba místo hlídat," popsal Ladislav Holomčík.

Zplodiny vznikající hořením

Na místo dorazily hned ráno profesionální hasiči z Kladna a ze Stochova. Pomáhali jim dobrovolní hasiči z Rynholce a Lán. Jako čerpací stanoviště jim posloužil rybník v areálu skládky. „Hořením nevznikly žádné škody, takže na místo nebyl vyslán vyšetřovatel," konstatoval Ladislav Holomčík.

Skládka je naštěstí relativně daleko od Rynholce, takže případné zplodiny vznikající hořením by jej neměly nijak ohrozit. „Ptal jsem se na toto nebezpečí kolegů, kteří jsou na místě. Ti řekli, že obci z tohoto pohledu žádné nebezpečí nehrozí. Jednak je oheň v podzemí a jednak fouká takový vítr, který případné zplodiny odvane jinam," uvedl Ladislav Holomčík.

Čtěte také: Na Berounsku hořela skládka, hasiči vyhlásili druhý stupeň