Z hlediska počtu osob to vlastně znamená, že už středním Čechám přibyla navíc jedna celá Kutná Hora; i s obcemi kolem. A dohromady s Prahou je to skoro 60 tisíc! Očekává se však, že údaje mobilních operátorů o pohybu ukrajinských SIM karet mohou ukázat, že skutečné počty uprchlíků v regionu jsou vyšší. Ukazuje se navíc, že se zvyšuje podíl těch, kteří přicházejí bez místních kontaktů, potřebují zajistit ubytování – ale i další zázemí, protože s sebou nemají téměř nic.

Dostat uprchlíky k lidem domů

Hlavním cílem je nyní podle hejtmančiných slov získat pro přicházející Ukrajince bydlení v prostorách, které už k tomuto účelu sloužily. „Chceme využít každou volnou postel v objektech kraje, státu, obcí, církví, soukromých ubytovacích zařízení – ale i v soukromých bytech a domech,“ zdůraznila hejtmanka. S tím, že několik stovek lůžek v běžných ubytovacích kapacitách, která nyní zůstávají k dispozici, nejspíš vystačí jen na několik dní.

Nejsem ekonom. Je to přes palec. Nepřísluší mi řešit ekonomiku státu. Ale je to špatně ? Například @atomsedlacek nebo @DohnalRadim @HelenaHorska ? Ve @StredoceskyK bylo k únoru dlouhodobě neobsazených 67000 pracovních míst. pic.twitter.com/CLLNGURlz6 — Petra Pecková (@PPeckova) March 14, 2022

Potvrzuje, že na přípravách kapacit pro nouzové ubytování se bude pracovat – na jejich využití by však mělo dojít až ve chvíli, kdy veškeré ostatní možnosti ubytování budou vyčerpány. Ať už by se jednalo o ubytování typu nouzového přežití v podobě lůžek někde v tělocvičně, nebo by mělo dojít na budování uprchlických táborů, bylo by to podle slov Peckové drahé a problémové pro zajištění provozu. Hovoří proto o „té poslední možnosti“ s využitím „jen na nezbytnou dobu“.

Uprchlíci z Ukrajiny: v Praze a okolí se jich v neděli registrovalo jen 3008

Přípravy nicméně pokračují – a kraj vyhledává vhodná místa. Nejen tělocvičny, haly či kulturní sály, ale také aktuálně prázdné budovy. Samotné prostory by však nestačily: bylo by také nutné mít je čím vybavit. Zásoby potřebného materiálu zatím k dispozici nejsou. „Potřebujeme mít k dispozici dostatek lůžek či spacáků. Zadali jsme požadavky na stát a připravíme i jiné varianty, jak tyto potřeby získat. Oslovujeme všechny výrobní firmy. A musíme udělat sbírku,“ konstatovala hejtmanka. Jako klíčovou nicméně vidí finanční podporu soukromých ubytovatelů – ať už vezmou uprchlíky do svého bytu či domu, nebo do dalšího objektu, který vlastní. Takový postup prý podpoří integraci – ale také Středočechům může pomoci třeba při zvládání růstu cen energií.

Kraj oslovuje ubytovatele

Středočeský kraj nyní podle pondělních informací mluvčího Šímy začal uzavírat smlouvy s poskytovateli komerčního ubytování – tedy s provozovateli hotelů, penzionů či ubytoven. „Primárně dle vládou schváleného rámce, tedy 180 korun na hlavu a noc u osob nad 10 let a 100 korun u dětí do deseti let,“ konstatoval. Bez bližšího upřesnění, kolik ubytovatelů na tyto částky kývlo – všeobecně se totiž ozývají hlasy, že jsou příliš nízké. „Další ubytovatelé se mohou bez zbytečného prodlení připojovat,“ uvedl Šíma.

Proč podle hejtmanky pomoci Ukrajincům?

- Pomoc uprchlíkům je nyní náročná, ale vyplatí se nám: nepřišli sem za lepším životem, prchají před válkou. Za naši pomoc jsou vděční a chtějí ji oplácet.

- Nechtějí žít z dávek, chtějí pracovat. A my z toho můžeme mít prospěch. Jen ve Středočeském kraji firmy hledají přes 67 tisíc zaměstnanců – přičemž 87 procent volných pozic je vhodných pro cizince.

- Když uprchlíkům pomůžeme s důstojným ubytováním, oni zaplní místa, která firmy zoufale nezvládají obsadit. Firmy porostou, uprchlíci si vydělají na živobytí a nebudou potřebovat dávky. A budou také platit daně.

- Když situaci nebudeme brát jen jako krizi, můžeme ekonomiku podpořit. Současně i všechny vyplacené peněžité humanitární dávky samozřejmě zůstávají v české ekonomice – a neodcházejí jako peníze do Číny za roušky a testy v době pandemie.

Zdroj: Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje