Mluvčí v té souvislosti upřesnil, že během velikonočních svátků – v období od pátku do pondělí – prošlo asistenčními centry v Mladé Boleslavi, Kutné Hoře a Příbrami celkem 231 lidí. Zajistit ubytování z nich potřebovalo 101. Od svého otevření zmiňovaná trojice KACPU přivítala zatím přes 23 tisíc návštěvníků. Středočeský kraj ještě provozuje dohromady s hlavním městem společné asistenční centrum v Praze. Tím dosud prošlo 73 695 osob.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) v úterý uvedla, že na provozu středočeských asistenčních center se zatím nic nemění. Během Velikonoc podle jejích slov KACPU fungovala se zkrácenou otevírací dobou – každý den do 15 hodin. Od úterka centra najela opět na standardní režim: s provozní dobou od 7.00 do 21.00. To se ale může změnit, naznačila hejtmanka.

„Dlouhodobě je možné pozorovat snižující se počty odbavovaných – proto v následujícím období bude nutné vyhodnotit, zda je efektivní i nadále zachovat všechna tři centra ve stávajícím provozu,“ konstatovala hejtmanka, jež je současně předsedkyní krizového štábu.

Ubytování pro skoro čtyři tisíce lidí

Z úterního jednání dále vyplynulo, že zástupci kraje stále pracují na zajištění ubytování pro běžence, kteří nemají kam složit hlavu – tak, aby každý měl svou postel ve standardním ubytovacím zařízení (a tudíž nemusela být využívána lůžka v režimu nouzového přístřeší).

Krajská asistenční centra prozatím zprostředkovávala ubytování pro 3779 uprchlíků. „Ubytování v podobě stanů či tělocvičen je považováno za tu nejzazší variantu, kterou kraj dosud nemusel využít,“ konstatoval Šíma. Uvedl dále, že počet volných kapacit „se v čase neustále mění“: dostupná místa jsou průběžně obsazována – a samozřejmě se připravují nová. Průběžně bývají k dispozici volná místa v řádu desítek.

Hejtmanka Pecková v úterý uvedla, že krajské týmy dosud rozjednaly přes dvě stovky smluv s komerčními ubytovateli. „Z nich vyšší desítky byly také finálně uzavřeny. Stejným způsobem začaly naše týmy v minulém týdnu připravovat smlouvy s obcemi, které uprchlíkům nabídly ubytovaní v rámci svých obecních zařízení,“ konstatovala.

Hejtmanství také opětovně připomíná, že v případě podezření na nedostatečně zajištěné zázemí v některém z nabízených ubytovacích zařízení dojde na obhlídky přímo na místě: kraj tam může vyslat hygieniky, hasiče nebo policisty.

V souvislosti s válkou na Ukrajině zatím české úřady udělily 43 291 pobytových oprávnění vztahujících se ke Středočeskému kraji.