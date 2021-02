Když v pátek policejní rada Marek Šmíd čekal na oficiální verdikt vlády týkající se případného uzavření okresů, nedovedl si představit variantu se soustavným hlídáním všech tras mezi jednotlivými regiony. Pohyb mezi okresy se nakonec opravdu omezí a policii má pomáhat armáda. I tak kvůli počtu cest a policistů těžko bude policie kontrolovat každou silnici případně auto či vlak a autobus přejíždějící mezi kraji.

Marek Šmíd | Foto: PČR

„Už nyní vysílám policisty na pomoc při hlídání hranic okresu Cheb. To by se muselo přehodnotit, protože pak by vzájemné výpomoci postrádaly smysl. Mám určitou kapacitu počtu policistů, se kterou musím pracovat,“ řekl policejní rada.