„Nově uzavřené memorandum se týká nastavení vzájemné spolupráce při řešení problémů souvisejících se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách,“ potvrdila v pondělí Klára Pěknicová, pověřená na ministerstvu řízením odboru tisku.

Na to, že situace je vážná, dlouhodobě upozorňuje především primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS). V kampani před volbami do Senátu otevřel i téma „nulové tolerance“ vůči potížistům, kteří se opakovaně opíjejí – a v tomto stavu nejen odhazují odpadky a hulákají, ale také obtěžují kolemjdoucí; výjimkou nejsou ani rvačky. Primátor odkázal na statistiky městské policie, podle nich 90 procent přestupků páchají právě cizinci. Někteří se přitom chovají jako nenapravitelní výtržníci: virvál v opilosti tropí opakovaně a z vyměřených pokut si těžkou hlavu nedělají. Takové lidi by podle vyjádření Nwelatiho mělo být snadné vyhostit.

Některé situace dokonce mohou dospět až k velmi závažným trestným činům. Koncem loňského roku doputoval jeden z mladoboleslavských případů až ke Krajskému soudu v Praze, když společné popíjení někdejších spolubydlících z ubytovny skončilo činem, který obžaloba kvalifikovala jako pokus o vraždu s loupežným motivem. Ani ministru Hamáčkovi ostatně není třeba podstatu nesnází sáhodlouze vysvětlovat – pochází totiž právě z Mladé Boleslavi. Problémy s pracovníky z ciziny, kteří volný čas utápějí v alkoholu, však znají i obyvatelé dalších lokalit ve středních Čechách. Stejně jako s bývalými zaměstnanci, kteří se poté, co přišli o práci, rozhodli pro dráhu bezdomovců, jejichž palivem je laciné víno.

Společně s hejtmanstvím, stejně jako s významnými zaměstnavateli, chce ministerstvo hledat cesty k nápravě. Dosud nejvýznamnějším – nebo alespoň nejviditelnějším – počinem se stalo vyzkoušení společných policejních hlídek na Mladoboleslavsku. České kolegy doprovázeli ve svých uniformách příslušníci policejních sborů Polska a Slovenska, schopní krajanům tropícím neplechu promluvit do duše v mateřštině. Memorandum o spolupráci by mělo otevřít prostor pro další možnosti.