Střední Čechy – Mladí Severomoravané Středočechy přepili, nicméně v rámci Čech nemá středočeská mládež v popíjení konkurenci. Naznačuje to alespoň vyhodnocení loňských výsledků celostátní kontrolní akce HAD (název odkazuje na její zacílení: hazard-alkohol-děti), při níž se policejní hlídky doprovázené i spolupracovníky z dalších institucí zaměřovaly mimo jiné na popíjení konzumentů mladších 18 let a na kontrolu, zda jim nenalévá personál podniků, kde se mládež schází.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Ve středních Čechách se konzumentů, kteří měli upito navzdory tomu, že ještě neoslavili 18. narozeniny, našlo rovných 40. Nejvíc ze všech českých krajů. Takový je výsledek dechových zkoušek provedených u 1436 osob. Mimochodem – v Praze se kontrole podrobilo 2851 mladých lidí, z nichž pozitivní výsledek mělo „jen“ 19. Tohle srovnání není pro Středočechy zrovna lichotivé. Nebo prostě jen nejsou tak zběhlí a snáz se nechají chytit?

Středočeši jsou na republikové špici i v počtu popíjejících dětí mladších 15 let – opět hned za Moravskoslezským krajem. Na rozdíl od pražské nuly byli v kraji nalezeni tři chlapci a jedna dívka, kteří si přihnuli. Ve věkové skupině od 15 do 17 let se pak jednalo o 24 chlapců a 12 dívek. Může zaujmout, že v hlavním městě byl poměr opačný, 7:12 – a třeba na jihu Čech dokonce 4:18.

Příznivou zprávou je, že nikdo z kontrolovaných nebyl ve středních Čechách pod vlivem drog – dva mladiství chlapci však drogy měli u sebe. I to je horší výsledek, než v Praze; metropole hlásí dvě nuly. Jinak se ale zdá, že hlavní město je na tom s drogami daleko hůř. Protože se kontroly nezaměřovaly pouze na nejmladší návštěvníky prověřovaných podniků, policisté zaznamenali mnohem více takzvaných záchytů omamných látek. Ve středních Čechách se jednalo o 14 případů, z toho dvanáctkrát o marihuanu a po jednom nálezu pervitinu a extáze. To Praha nabídla pestřejší sortiment. Mezi 32 případy také vévodila marihuana (19), nechybělo však ještě dalších pět látek. Pětkrát šlo o kokain, dále na „žebříčku oblíbenosti“ následovaly extáze, pervitin a LSD.

V rámci akce HAD se policisté s dalšími partnery (především z řad České obchodní inspekce a celníků, ale třeba i hasičů prověřujících protipožární zabezpečení) vydávali na kontroly ve třech hlavních vlnách – od 27. srpna do 2. září, od 19. do 25. listopadu a od 3. do 9. prosince. Podobně jako v minulých letech se kontroly uskutečnily v rámci celé republiky, avšak s rozdílnou intenzitou. Ve středních Čechách se do nich zapojilo 364 policistů a 102 spolupracovníků z orgánů státní správy nebo samosprávy.

„Před problémem pití dětí a mladistvých nemůžeme zavírat oči. Proto spolupracujeme v tak velkém rozsahu s tolika subjekty už pátým rokem,“ uvedla národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Upozornila, že akce tohoto typu budou pokračovat i letos. To potvrdil také šéf ředitelství služby pořádkové policie Martin Hrinko. Eva Kropáčová z policejního prezidia uvedla, že nadále půjde o kontroly ve spolupráci s dalšími subjekty státní správy.

Vedralová kritizuje, že ve spotřebě alkoholu je Česká republika s 11 litry čistého lihu na osobu a rok společně s Francií na druhé příčce celoevropského srovnání; hned za Litvou. Naznačila, že k tomu přispívá i dlouhodobé nedodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu osobám pod 18 let, ale také tolerance k pití už od raného věku v rodinách. K tomu první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek připomněl i případy pijících dětí pod 15 let odhalené v rámci akce HAD: celorepublikově šlo o 13 chlapců a čtyři dívky.