Nápor na odběrová místa, kde se lidí mohou nechat zdarma otestovat antigenními testy a žádná volná místa v on-line rezervačních kalendářích, vyřešili v Kolíně po svém. Od pátku 12. března tam otevírají druhé odběrové místo. Na starosti jej bude mít Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín, jemuž se odběrové místo podařilo zřídit za výrazné podpory města Kolína.

Odběrové místo pro antigenní testování na onemocnění covid-19 v Husově ulici v Kolíně. | Foto: FB Město Kolín

Nachází se v Husově ulici č. p. 112, v bývalé prodejně dětského zboží a kočárků. Veřejnosti je odběrové místo pro testování otevřeno od pondělí do pátku v čase od 12 do 19:30 hodin a v sobotu pak od 9 do 19:30 hodin. Vždy v pátek odpoledne a v sobotu budou testovací místa obsluhována dvěma odběrnými týmy, což výrazně urychlí průběh testování.